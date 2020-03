Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Slik prioriterer Haukeland bort operasjoner i krisetiden. Og: Permitterte risikerer å vente lenge på penger fra Nav.

I dag kom myndighetene med oppdaterte råd til 1,6 millioner nordmenn som tilhører risikogruppene. – Hold deg mest mulig hjemme, var hovedbudskapet.

1. Han bestemmer hvilke operasjoner som må utsettes

Foto: Alice Bratshaug

Kirurgisk prioritør. Det er den nye rollen til Christian Beisland, som til jobber som kirurg ved urologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus. Nå bruker han dagene på å avgjøre hvilke avdelinger som må utsette operasjoner.

I øyeblikket har operasjonsstuene rundt 60 prosent av normal kapasitet.

– Hvis det er snakk om en stor kreftoperasjon, går den som planlagt. Men vi skifter ikke slitte hofter, sier Beisland.

Heller ikke kreftsyke er helt forskånet for utsettelser. Inngrep som ikke er tidskritiske blir dyttet på.

2. Permitterte risikerer å vente lenge på dagpenger

Foto: Eirik Brekke

Flere hundre tusen permitterte nordmenn har de siste ukene meldt seg ledige hos Nav. Men det kan ta tid før de får dagpenger.

Trykket er nemlig så stort at Nav ikke kan svare på hvor lang tid det vil ta å behandle søknadene.

– Nav anbefalte meg å ta kontakt med banken, sier Christin Riise, som ble permittert fra jobben på treningssenter 15. mars.

Regjeringen har oppfordret arbeidsgivere til å forskuttere lønn til permitterte ansatte mens de venter på Nav. Det er vanskelig i bransjer som plutselig står uten inntekt, påpeker konsernsjefen i treningskjeden der Riise jobber.

3. Kan nettet redde musikken?

Foto: Ørjan Deisz

På tre kvarter i sin egen stue spilte musikerparet Bjørn Tomren og Åse Britt Jakobsen inn 70.000 kroner. Opptil 750 personer samtidig fulgte konserten på nett.

De siste ukene har nettkonserter poppet opp både her og der, og gitt sårt tiltrengte inntekter til musikere som plutselig står uten levebrød - men også store bidrag til veldedige organisasjoner fra konserter med mer etablerte artister.

Bergen har til og med fått sin egen nettfestival, Verftet Online Music Festival. Den starter i morgen - og du kan se alle de elleve konsertene på BT.

