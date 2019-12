Norges klimamål kan ryke

Det norske målet om utslippsnøytralitet innen 2030 står på spill når verden samles til klimaforhandlinger i Madrid.

Statsminister Erna Solberg (H) er mandag i Madrid for å delta på åpningen av den store klimakonferansen COP24. Carina Johansen / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) er mandag på plass i den spanske hovedstaden for å være med på åpningen av den store forhandlingsrunden COP25.

Der er det spesielt ett spørsmål som står åpent. Nemlig reglene for kvotehandel.

For Norge er dette et viktig regelverk. Uten kvotehandel ser det nemlig stygt ut for målet om at Norge skal bli klimanøytralt innen 2030.

– Skal vi nå det, er vi nødt til å ha noen mekanismer å gå på, sier Solberg til NTB.

Framskyndet mål

Opprinnelig var tanken at Norge skulle bli klimanøytralt innen 2050. Men i 2016 vedtok Stortinget at målet skulle framskyndes med 20 år.

Det betyr at innen 2030 skal alle gjenværende utslipp av klimagasser her til lands nulles ut ved hjelp av tilsvarende store utslippskutt i utlandet.

Men da målet om klimanøytralitet ble vedtatt, var kvotehandel en forutsetning, påpeker Solberg. Hun syns det er vanskelig å se hvordan målet skal kunne nås hvis det ikke fins noe marked å kjøpe kvoter i.

– Det ligger jo som en del av Parisavtalen at det skal være slike mekanismer, sier hun.

Strid om dobbelt bokholderi

Et kjernespørsmål i forhandlingene i Madrid er hvordan utslippskuttene skal bokføres.

– Det som er viktig, er at satsingene ikke telles dobbelt opp. De må faktisk komme på toppen, sier Solberg.

Det betyr at hvis Norge betaler for utslippskutt i et annet land for å nulle ut effekten av utslipp hjemme i Norge, så skal ikke det andre landet kunne telle med de samme kuttene i sitt eget regnskap.

Det tilsier strenge regler for registrering av utslipp og sporing av kvotene som kjøpes og selges.

Ikke i boks

Men regelverket har vært vanskelig å få på plass. Spesielt Brasil har satt seg på bakbeina, og landet blokkerte for enighet under fjorårets forhandlingsrunde, COP24 i Katowice i Polen.

Nå er presset stort for å få en avtale på plass. Men ingenting kan tas for gitt.

– Det er ikke sikkert vi blir enige, sier en forhandlingskilde til NTB.

I miljøbevegelsen er bekymringen at land som Norge til slutt skal gi etter for presset og godta et uthulet regelverk for å unngå at forhandlingene krasjlander.

Flyttet i all hast

I tillegg til kvotehandel skal forhandlerne diskutere pengehjelp til fattige land.

Årets forhandlingsrunde skulle egentlig holdes i Chile, men ble i all hast flyttet til Madrid da chilenerne trakk seg på grunn av den politiske uroen i landet.

Dermed gjorde også Solberg om på reiseplanene og fikk presset inn et besøk i Madrid før hun drar videre til London tirsdag for å delta på toppmøtet i NATO.

Klimaforhandlingene vil fortsette i to uker til fredag den 13. desember.