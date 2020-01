Frp i strupen på KrF fra dag én

Frp truer med å nulle ut KrF-gjennomslag om bioteknologi og eggdonasjon. Samtidig risikerer Frp å bli spilt utover sidelinjen i andre saker i Stortinget.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Frp-leder Siv Jensen møtte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre til debatt mandag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

NTB

– Jeg kommer til å fremme forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Og det gleder jeg meg til, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NTB.

En mer restriktiv lovgivning på bioteknologiområder og et slags KrF-veto mot ytterligere endringer var et viktig KrF-gjennomslag i Granavolden-plattformen. Men nå er dette i spill.

– Det er bra at Ap og Frp er enige om at et lite parti på 4,2 prosent ikke skal få sperre viktige lover, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til Dagbladet.

Samtidig sier Frp, ifølge samme avis, nei til Kjerkols invitasjon om å reversere innstrammingen i abortloven som KrF presset gjennom da partiet gikk inn i regjeringen for ett år siden.

Jakter Sp-saker

Listen over saker hvor det politiske landskapet nå endres, er lang. Den berører alt fra rovdyr og pelsdyr til vindmøller, strømkabel til utlandet og ikke minst striden om hvor iskanten skal gå i Barentshavet.

Frp varsler at partiet nå vil støtte flere av sakene Senterpartiet har kjempet for i Stortinget.

Sp har gjentatte ganger advart mot å bygge den nye strømkabelen North Connect mellom Norge og Storbritannia. En NVE-rapport viste nylig at kabelen vil gi økt strømpris i Norge, men være samfunnsøkonomisk lønnsom. Også Frp avviser nå å bygge kabelen, og Ap-nestleder Hadia Tajik har varslet at den ikke vil bli bygd så lenge den bidrar til økte strømpriser.

I et annet betent spørsmål, nemlig vindkraft på land, er budskapet klart: Frp vil, som Sp, ha lokal vetorett mot vindmøller. Dette avviser imidlertid Ap.

Ap med nøkkel

Det er heller ingen hemmelighet at Frp og Venstre har vært på kollisjonskurs i rovdyrpolitikken, hvor Frp nå kan kjempe for å få skutt flere ulver enn partiet fikk regjeringen med på.

Når det gjelder Venstre-gjennomslaget om å avvikle pelsdyrnæringen, blir det neppe omgjort. Men Frp vil nå garantert jobbe hardt for å styrke kompensasjonen til pelsdyrbøndene ytterligere.

Samtidig kan Venstres store seier i plattformen ryke, nemlig rusreformen. Årsaken er at Frps primærstandpunkt er at de ikke støtter en avkriminalisering av narkotika.

Uten Frps 27 representanter har Høyre, Venstre og KrF samlet 61 mandater på Stortinget. Regjeringen kan dermed danne flertall med Aps 49 mandater, mens Sps 19 ikke er nok.

Samtidig kan Frp for sin del danne alternativt flertall med Ap og Sp.

Dette betyr i praksis at det først og fremst er Ap som sitter med nøkkelen til alternative flertall i Stortinget.

Frp-smell om iskanten?

Det gjelder også i spørsmålet om iskanten, som var uavklart internt i regjeringen da Frp gikk ut. Saken handler i praksis om hvor langt nord i Barentshavet det skal være tillatt med oljeaktivitet.

Saken splitter både rødgrønn og borgerlig leir: Mens Venstre, SV og MDG ønsker å flytte iskanten sørover slik at færre områder blir åpne for oljeaktivitet, ønsker Frp en «dynamisk» iskant der hvor iskanten til enhver tid går.

Frp frykter nå at Høyre vil bøye seg for KrF og Venstre og nærme seg sentrumspartienes linje i de interne forhandlingene, for deretter å søke et forlik med Ap og påføre Frp et nederlag.

Men siden verken Ap, Sp eller Høyre har tonet flagg i saken, er det uklart hva utfallet vil bli når Stortinget trolig før påske får regjeringens forslag til forvaltningsplan og definisjon av iskanten.

Publisert: Publisert 21. januar 2020 14:47

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt