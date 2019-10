Greta Thunberg vil ikke ta imot Nordisk råds miljøpris

Greta Thunberg ble under en prisutdeling i Stockholm tildelt Nordisk råds miljøpris for sin innsats for klimaet, men takket nei til prisen.

Oppdatert nå nettopp

Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

NTB

Thunberg befinner seg i California og var ikke til stede under prisutdelingen, men hadde sendt to skolestreikere med en uttalelse fra henne.

– Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest, men vi gjør i prinsippet ingenting. Til dere begynner å agere vil verken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris, sa skolestreikerne på vegne av Thunberg.