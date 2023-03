FN-rapport: Vannmangel kan utløse global krise

Vannmangel utøst av overforbruk, overutvikling, forurensning og global oppvarming skaper grobunn for en nær forestående global krise, advarer FN i en rapport.

En kvinne tar bilder på den uttørkede bunnen av demningen Canelon Grande, som forsyner Uruguays hovedstad Montevideo med drikkevann.

NTB-AFP

Rundt 2 milliarder mennesker, eller 26 prosent av befolkningen, mangler tilgang på trygt drikkevann og 3,6 milliarder, om lag 46 prosent av verdens befolkning, mangler tilgang til fungerende sanitærtjenester, står det i en felles rapport fra FNs vannforum og Unesco i anledning FNs markering av verdens vanndag onsdag.

I rapporten heter det at «vampyrisk overforbruk og overutvikling» har ført til at vannmangel er blitt vanlig mange steder i verden og at situasjonen skaper grobunn for «nær forestående risiko» for global krise.

– Verden begir seg blindt ut på en farlig sti der uholdbart vannforbruk, forurensning og ukontrollert global oppvarming tapper menneskehetens livsblod, skriver FNs generalsekretær António Guterres i rapportens forord.

Vannkonferanse

Senere onsdag åpner FN i New York den første store konferansen om vannressurser siden 1977. Da ble konferansen holdt i Mar del Plata i Argentina.

Tadsjikistan og Nederland er verter for denne ukens konferanse, der rundt 6.500 deltakere, blant dem hundrevis av statsråder og statsledere, skal være med. Konferansen avsluttes fredag.

På konferansen skal regjeringer og aktører innen offentlig og privat sektor presentere forslag som kan snu utviklingen og bidra til å oppfylle et utviklingsmål fra 2015 om å sikre tilgang til vann og sanitæranlegg for alle på jorden innen 2030.

For å sikre tilgang på trygt drikkevann til alle innen 2030, må det nåværende investeringsnivået tredoblet, ifølge rapporten.

Noen observatører har allerede gitt uttrykk for bekymring rundt omfanget av disse målene og tilgangen på midler som trengs for å innføre tiltakene.

Det finnes i dag ingen global avtale som skal sikre tilgang på rent vann til alle.

En beboer uten vanntilgang hjemme fyller opp beholdere med vann fra en vannstasjon i Haitis hovedstad Port-au-Prince.

Folkevekst

Rapportens hovedforfatter Richard Connor sier til nyhetsbyrået AFP at stadig flere kan komme til å stå uten tilgang til vann og sanitæranlegg.

– Hvis ikke noe gjøres, i et scenario som fortsetter slik situasjonen er i dag, kommer det til å bli slik at mellom 40 og 50 prosent av verdens befolkning ikke har tilgang til sanitæranlegg, og rundt 20–25 prosent vil ikke ha tilgang til sikker vannforsyning, sier han.

– Med en verdensbefolkning som øker hver eneste dag «kommer det til å bli, i absolutte tall, stadig flere mennesker som ikke har tilgang til disse tjenestene, sier Connor.

Fattige hardest rammet

Rapporten advarer om at vannmangel er i ferd med å bli endemisk på grunn av overforbruk og forurensning, mens global oppvarming kommer til å øke periodisk vannmangel, både i områder der det i dag er rikelig med vann og der hvor vannressursene allerede er under press.

– Rundt 10 prosent av verdens befolkning lever i et land der vannbelastningen allerede har nådd et høyt eller kritisk nivå, står det i rapporten.

Ifølge den siste klimarapporten fra FN, publisert mandag av klimapanelet IPCC, «opplever for tiden rundt halvparten av verdens befolkning alvorlig vannmangel gjennom i hvert fall deler av året».

Denne vannmangelen har størst innvirkning på de fattige, forteller Connor.

– Uansett hvor du er, så klarer du å skaffe deg vann hvis du er rik nok, sier han.

Folk fyller opp vannkanner fra en vannselger i Kibera-slummen i Kenyas hovedstad Nairobi.

2 milliarder drikker bæsjevann

– Minst 2 milliarder mennesker verden rundt bruker en drikkevannskilde som er forurenset med avføring. Det gjør at de risikerer å få kolera, dysenteri, tyfus og polio, står det i rapporten.

Dette antallet omfatter ikke vann som er forurenset av legemidler, kjemikalier, gjødsel, mikroplast og nanomaterialer.

Økosystemene for ferskvann er blant de mest truede i verden, ifølge rapporten.

– Vi må handle nå, fordi vannusikkerhet undergraver matsikkerhet, helsesikkerhet, energisikkerhet og urban utvikling og samfunnsmessige saker, sier Henk Ovink, som er Nederlands spesialutsending for vann.

– Det er nå eller aldri, som vi sier, en sjanse som forekommer én gang i løpet av denne generasjonen, sier han om konferansen.

Folk som mangler rennende vann hjemme, dusjer og vasker klær i en vannkilde inne i en hule i Haitis hovedstad Port-au-Prince.

Verst for barn i Afrika

Mandag denne uken sendte Unicef ut en rapport der det heter at over 1.000 barn under fem år dør hver dag verden rundt på grunn av forurenset drikkevann, dårlig hygiene og manglende tilgang på sanitæranlegg.

Til sammen 190 millioner barn i ti afrikanske land er i faresonen, ifølge Unicefs rapport.

Situasjonen er alvorligst i de vestlige og sentralafrikanske landene Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tsjad, Elfenbenskysten, Guinea, Mali, Niger, Nigeria og Somalia, ifølge Unicefs analyse.

Mange av disse landene lider under ustabilitet og væpnede konflikter, noe som ytterligere forverrer barns tilgang til rent vann og sanitæranlegg, heter det i Unicef-rapporten.

Ifølge FN er ikke rent drikkevann noen selvfølge for hver fjerde innbygger på planeten.