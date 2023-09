Arvid Sjødin krever ti millioner kroner etter Birgitte Tengs-saken

Advokat Arvid Sjødin krever 10 millioner kroner etter å ha forsvart fetteren til Birgitte Tengs som til slutt ble frikjent for drapet på sin egen kusine.

– Timelisten er på 71 sider. Jeg kommer til å kreve over 10 millioner kroner i betaling.

Det sier Arvid Sjødin i et lengre intervju med Stavanger Aftenblad dagen før ankesaken til den nå drapstiltalte Johny Vassbakk skal opp i lagmannsretten. Vassbakk nekter straffskyld.

Sjødin må sende regningen til fetteren, som på sin side har krav på å få dekket utgifter med saken fra den norske stat.

– Dette kunne vært løst mye tidligere om det ikke var for de etterlattes bistandsadvokat. I 2009 var Agder lagmannsrett klare til å påstå frifinnelse for fetteren, og for å gjenåpne saken. Bistandsadvokaten satte en stopper for dette ved å anke til Høyesterett. Her ble det prosedert på at vår klage hadde blitt fremmet for sent, sier Sjødin.

Bistandsadvokat John Christian Elden svarer at en enstemmig Høyesterett mente at Sjødin tok feil i sin juridiske tilnærming og understreker at verken han, kollegene eller Høyesterett sa noe om sakens faktiske side.