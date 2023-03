Johny Vassbakk får saken sin behandlet i lagmannsretten

Johny Vassbakk (52) får full ny rettsbehandling av Birgitte Tengs-saken. Han ble i tingretten dømt til 17 års fengsel for drapet som ble begått i 1995.

Tegning av Ane Hem / NTB.

Beslutningen fra Gulating lagmannsrett var enstemmig.

– Det er en stor og kompleks sak. Det ville vært en større overraskelse om anken ikke ble fremmet. I beslutningen om anke ligger det at lagmannsretten har vurdert det slik at saken bør gjennom en ny og fullstendig behandling, sier Vassbakks forsvarer, advokat Stian Bråstein, til Dagbladet.

Vassbakks andre forsvarer, Stian Kristensen, sier til Stavanger Aftenblad. at beslutningen er som forventet.

Advokat John Christian Elden bistår foreldrene til Birgitte Tengs sammen med advokat Erik Lea. Elden sier at de var forberedt på en ankesak, men at det likevel er tøft for foreldrene.

– Vi var innstilt på at saken måtte gjennom en ny behandling etter den usikkerheten som forelå etter tingrettens behandling, men det er trist at saken ikke får en ende for våre klienter, sier Elden.

Straffesaken er berammet til å starte 4. september i Gulating lagmannsrett i Stavanger.