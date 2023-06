Støre: Riktig av Anette Trettebergstuen å trekke seg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Anette Trettebergstuen (Ap) har vist manglende forståelse for hva det vil si å være øverste leder av et departement.

NTB

Støre møtte fredag pressen etter at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen valgte å trekke seg etter brudd på habilitetsreglene.

– Vi er enige om at feilene er svært alvorlige. Hun valgte å trekke seg som statsråd. Jeg mener det er riktig beslutning, sier Støre.

Han opplyste at beslutningen ble tatt etter at han hadde hatt to lengre samtaler med Trettebergstuen.