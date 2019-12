Russland insisterer på norsk beklagelse etter spionsaken på Stortinget

Det parlamentariske samarbeidet med Norge er frosset, sier den russiske ambassaden til Dagbladet.

Russland krever norsk beklagelse etter at Mikhail A. Botsjkarev ble siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i fjor høst. Bildet er fra oktober i fjor da russeren ble løslatt fra varetekt. Saken ble henlagt i vår. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bakgrunnen er den henlagte spionsaken mot Mikhail Botsjkarev, som fortsetter å skape bølger mellom Norge og Russland.

– Ved flere anledninger har vi gitt beskjed til det norske parlamentet og Utenriksdepartementet om at vi ikke synes at hendelsen med tjenestemannen i Føderasjonsrådets administrasjon, Mikhail A. Botsjkarev, er avgjort inntil den russiske side får unnskyldninger, heter det i en uttalelse som den russiske ambassaden har sendt Dagbladet.

Uttalelsen kommer etter at Dagbladet før helgen konfronterte ambassaden med Utenriksdepartementets svar på det russiske kravet om beklagelse.

– Vi henviser til politiet som rette myndighet i saken. Saken var en ren politisak og ble henlagt etter bevisets stilling i april i år. Den er dermed avsluttet fra norsk side, uttalte pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker til Dagbladet.

– Man bør kunne innrømme feil, spesielt når disse hindrer fullskala kontakt mellom parlamenter i to naboland, skriver ambassaden til Dagbladet.

Stortingets president Tone W. Trøen har ifølge Dagbladet ingen kommentar til de russiske kravene om en beklagelse.

Spionsaken mot russeren som var siktet etter mistenkelig atferd på Stortinget i fjor høst, ble henlagt i vår. Botsjkarev hadde vært deltaker på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD) da han ble pågrepet 21. september i fjor. Han ble løslatt fra varetekt 19. oktober. Han var siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.