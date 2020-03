Oppdatert: Dette er dagens viktigste saker

Derfor blir noen koronasmittede sykere enn andre. Og: Du deltar nå i et gigantisk sosialt eksperiment.

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Ørjan Deisz

14 personer får i dag respiratorbehandling på sykehus på Vestlandet. På den positive siden: Tre personer er skrevet ut fra Haraldsplass siden i går.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

PS: Vil du ha denne daglige oppdateringen rett i innboksen? Meld deg på her.

1. Derfor blir noen sykere enn andre

Eldre. Risikogrupper. Dette har vi hørt mye om i det siste. Men det er ikke bare pasienter i disse gruppene som blir alvorlig syke – også unge, friske mennesker har endt på sykehus med covid-19. Hvorfor?

Vi har samlet noe av det forskerne har klart å finne ut så langt.

Les det her.

2. En takk til de som holder hjulene i gang

Foto: Marita Aarekol

Norge er stengt. Men alt kan ikke stoppe opp. Noen må kjøre boss, vaske tog, selge medisiner og mat, pleie syke og begrave døde.

Vi har møtt noen av dem som holder hjulene i gang mens vi andre sitter hjemme.

Les historiene deres her.

3. Hele verden er med i et sosialt eksperiment. Hvordan går det egentlig?

Illustrasjon: Marvin Halleraker

Sjefen på Sandviken sykehus er bekymret for de mest sårbare blant oss under de strenge smitte-tiltakene. For bostedsløse, rusavhengige og psykisk syke. Så langt har ikke pågangen økt, men flere hjelpetilbud er forberedt på at det vil komme etter hvert som ukene går.

Vi er alle med i et sosialt eksperiment disse månedene, slår BT-kommentator Gerd Tjeldflåt fast. For hvor lenge holder det egentlig å leve hele sitt sosiale liv på internett og videokonferanse?

Les kommentaren her.