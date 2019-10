Regjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel

Hittil i år har det kommet 1.035 meldinger om mangler på viktige medisiner. Nå vil regjeringen styrke beredskapen.

MANGEL: Stadig oftere blir det meldt fra om at medisiner mangler i norske apoteker. Nå har regjeringen sendt et forslag på høring som har til hensikt å redusere dette.

NTB

Tirsdag sendte regjeringen et nytt lovforslag på høring som har som mål å styrke legemiddelberedskapen i Norge, skriver VG.

Globalt problem

Forslaget vil innebære endringer i apotekloven, apotekforskriften og grossistforskriften. Det vil gi Legemiddelverket rettigheter til å rasjonere viktige medisiner og få innsyn i lagrene for hele landet for å kunne begrense ulempene for befolkningen dersom det oppstår mangel. Lovforslaget innebærer også at parallelleksport kan forbys.

Bent Høie (H) påpekte at legemiddelmangel er et globalt problem da han tirsdag la frem lovforslaget som nå sendes på høring.

Kritisk mangel

– Forsyningsproblemer kan imidlertid møtes med nasjonale tiltak, og det er det vi gjør med dette forslaget, sa Høie.

Legemiddelindustrien (LMI) ønsker tiltakene velkommen og støtter regjeringens forslag fullt ut.

– Det er særs viktige handlinger regjeringen her foreslår for å begrense konsekvensene av medisinmangel i Norge, sier administrerende direktør Karita Bekkemellem.

Flere ganger de siste årene har det vært kritisk mangel på viktige medisiner. Apoteker har rett og slett vært tomme for kritisk viktige medisiner i løpet av 2018.