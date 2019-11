KRIK sier ja til at homofile og samboere kan være ledere

Den kristne ungdomsorganisasjonen KRIK vedtok lørdag kveld at samboere og homofilt samboende kan være frivillige ledere på organisasjonens leirer, melder Dagen.

For mindre enn 2 timer siden

NTB

288 delegater stemte for, mens 150 stemte imot.

Saken har vært det store spørsmålet på organisasjonens generalforsamling i Porsgrunn, ifølge avisen.

Bakteppet er at det på et ekstraordinært landsstyremøte i august ble fattet et vedtak om å løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne, men samtidig åpne for at samlivsform ikke skal være avgjørende for om man kan være leirleder i KRIK.

Vedtaket har skapt reaksjoner, og i forkant av generalforsamlingen var det fremmet forslag om å reversere vedtaket, som imidlertid ble stående.