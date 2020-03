NHO til kommunene: Om dette ikke funker, ber vi regjeringen bruke koronaloven

Fire timer på overtid la regjeringen frem den nasjonale veilederen for karanteneregler.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, var klar i sin tale på søndagens pressekonferanse. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Overtiden ble utløst da NHO satte ned foten på grunn av en formulering om at veilederen ikke er juridisk bindende.

Brått ble den planlagte pressekonferansen utsatt. Partene, regjeringen, NHO, KS og LO, dro tilbake til forhandlingsbordet.

Fire timer senere ble formuleringen fjernet fra veilederen.

Der får kommuner nå klar beskjed om å unngå tiltak som rammer person- og varetransport eller produksjon i virksomheter innen vedlikehold, reparasjon, forsyningslinjer eller spesialiserte tjenester.

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie, og næringsminister, Iselin Nybø under pressekonferansen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Ingen tvang

Partene var klokken 18 endelig samlet i presserommet, der en behersket helseminister Bent Høie tok ordet.

– Vi mener at de nåværende nasjonale tiltakene er strenge, og at det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler, sa helseminister Bent Høie på pressekonferansen.

Tidlig i pandemien innførte Sogn og Fjordane karantenemur, mens Ullensvang kommune innførte reiseforbud.

Selv om Høie fraråder slike særregler, åpner han ikke for bruk av tvang mot kommuner som i framtiden velger å kjøre sitt eget løp.

En tydelig energisk og oppildnet Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, løftet imidlertid temperaturen. De strenge lokale karantenereglene setter enda flere virksomheter i fare, slo han fast.

– Vi får daglig beskjed om mange bedrifter som ikke klarer å opprettholde virksomheten på grunn av dette, sa han.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, truer med å be regjeringen bruke koronaloven dersom den nasjonale veilederen ikke funker. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

NHO truer med koronalov

Næringslivstoppen la til at veilederen legger til grunn at man bør holde hjulene i gang, der det lar seg gjøre. Friske bør kunne dra på jobb, virksomheter bør holdes i gang og man bør bremse permitteringene.

– Vi må være lojale til veilederen, sa Almlid med et bank i bordet, før han la til:

– Jeg kan ikke være tydelig nok nå. Hvis dette ikke funker, og det kommer til å funke, men hvis det ikke gjør det, vil vi be regjeringen bruke koronaloven.

Loven gir regjeringen mulighet til å endre på 62 ulike lover uten å gå via Stortinget. Loven gjelder bare for én måned, men Stortinget kan forlenge perioden.

– Vi kommer til å huske denne tiden, folkens, som noe av det mest alvorlige vi noensinne har sett. Valgene vi tar nå har betydning for hvordan Norge kommer til å se ut, sa han.

KS-styreleder Bjørn Arild Gram fulgte opp med å si at kommunene er tildelt betydelig myndighet via smittevernlovgivningen. Den myndigheten er ikke forandret i denne veilederen, poengterte han.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen, administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid og KS-leder Bjørn Arild Gram under pressekonferansen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Hør Koronapodden i appen BT Lytt eller direkte i vinduet nedenfor:

Høie avvæpnet

Høie avvæpnet kort tid senere NHO-utspillet.

– Jeg forstår godt at NHO sier det de sier, men jeg er overbevist om at det ikke vil være behov for det. Jeg har snakket med en del ordførere og jeg opplever at de har den samme forståelsen som oss, sa Høie om utspillet.

– Jeg har aldri møtt en ordfører som ikke er opptatt av det lokale næringslivet, la han til.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sa på sin side at ingen er tjent med konfrontasjoner mellom lokale og sentrale myndigheter om smitteverntiltak.

– Derfor er jeg glad for at regjeringen oppfordrer kommunene til dialog med arbeidslivets parter og hjørnesteinsbedrifter i forkant av, og i gjennomføringen av, smitteverntiltak, sier han.