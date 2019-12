Politiet etterforsker drap etter funn av død mann i Lakselv – mann pågrepet

Politiet i Finnmark har satt i gang drapsetterforskning etter at det tirsdag ble gjort funn av en død mann i en leilighet i Lakselv. En mann er pågrepet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

NTB

– Vi har pågrepet en antatt gjerningsperson og vil i løpet av ettermiddagen og kvelden gå i gang med taktisk og teknisk etterforskning på stedet, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i Finnmark politidistrikt.

Politiet fikk melding om en hendelse like etter klokka 15.30 tirsdag og rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper. Avdøde skal angivelig ha blitt knivstukket, opplyser politiet.

– Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet, sier operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser at det er iverksatt drapsetterforskning.

Skal ikke være familiær relasjon

Bilder fra stedet viser en mann som blir ført ut av et bygg av politiet, ikledd en hvit drakt og med hendene i håndjern på ryggen. Det er imidlertid ikke bekreftet at denne personen er den antatte gjerningsmannen.

Ifølge lokalavisa iFinnmark er det antatte åstedet en sosialbolig. Personen som bor i den aktuelle leiligheten, skal være en del av rusmiljøet i Lakselv, skriver avisa.

Pedersen opplyser at begge de involverte er menn. Han vil ikke opplyse om deres alder eller nasjonalitet, men bekrefter at politiet er kjent med deres identitet. Det skal ikke være noen familiær relasjon mellom de to.

Ikke formelt avhørt

– Foreløpig er ikke den pågrepne mannen formelt blitt avhørt av politiet. Han ble pågrepet like etter klokka 16, sier Pedersen.

Den antatte gjerningsmannen har foreløpig ikke fått oppnevnt en forsvarer, ifølge operasjonslederen.

Ifølge iFinnmark var det tirsdag ettermiddag tre politibiler, to ambulanser og en legebil på stedet, samt kommunelege og helsepersonell fra luftambulanse.

Lakselv er kommunesenteret i Porsanger kommune i Finnmark. På tettstedet bor det i overkant av 2.000 mennesker.