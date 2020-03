Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Nå kan viruset ha begynt å smitte mellom folk i Bergen. Og: Slik blir økonomien påvirket.

Foto: NEXU Science Communication / NTB scanpix

Tallet på smittede i Norge tikker stadig oppover, og det offisielle tallet nærmer seg nå 200. Mens viruset fortsetter å spre seg, begynner både kultur, idrett og finans- og næringsliv for alvor å merke konsekvensene.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

1. Spenn deg fast – nå kan økonomien gå utforbakke

Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Hastemeldingene har tikket inn siden i natt: Tokyo-børsen kraftig ned, fall på europeiske børser, handelen stanset på Wall Street, dårligste dag på Oslo Børs siden finanskrisen. Permitteringsvarsel til bryggeriarbeidere, massepermitteringer i hotellkjede.

På toppen av det hele kommer en oljepris i fritt fall. Trolig vil vi merke følgene i lang tid fremover, spår BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Les hans analyse her.

2. To nye syke: – Vi ser ikke bort fra at det smitter mellom personer i Bergen

Foto: Jannica Luoto

I kveld kom nok en melding om nye smittede i Bergen. Det har etter hvert blitt rutine.

Men i dag var noe annerledes: Kommunen vet ikke hvordan de to personene som testet positivt er blitt smittet.

Mens helsemyndighetene forsøker å finne smitteveien, advarer kommunen om at vi nå kan oppleve at bergensere blir smittet uten å ha vært i nærkontakt med noen som har vært i utlandet.

– Da blir det ekstra viktig å ha god håndhygiene for å unngå smitte, sier etatsdirektør for helse, Brita Øygard.

Les mer her.

3. Helseministeren lover å gi tydelige råd

Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Etter å ha blitt bombardert med spørsmål i dagevis, bestemte Bergen kommune i går at barn og ansatte i byens skoler og barnehager må holde seg hjemme i to uker hvis de har vært i områder med vedvarende koronasmitte.

– Vi ser på mengden spørsmål vi får at folk savner tydelige beskjeder, sa kommunaldirektør Robert Rastad.

Han ba Helsedirektoratet komme på banen med klare retningslinjer for hele landet.

I dag fikk han svar fra helseministeren – som lover klarere tale i dagene som kommer.

Les mer her.

