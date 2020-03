Varsler de sterkeste, preventive tiltakene siden andre verdenskrig

Barnehager, skoler, universiteter og høyskoler stenges ned. Forbud mot idretts- og kulturarrangementer. Helsepersonell forbys utenlandsreiser.

– Vi står i en vanskelig situasjon for Norge og for verden. Vi blir satt på stor prøve som samfunn og enkeltmennesker. I perioden foran oss vil alle få en annerledes hverdag. De drastiske tiltakene gjør vi i håp om å stanse viruset, sier Erna Solberg.

Statsministeren sier det allerede er innført tiltak, men at de ikke vil være nok. De nye tiltakene vil ha virkning fra klokken 1800 i dag 12. mars og frem til torsdag 26. mars. Det er vedtatt forbud mot og stenging av følgende ting:

Kulturarrangementer

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende

Svømmehaller, badeland og liknende

Alle utenfor Norden i karantene

Alle personer som kommer tilbake til Norge fra land utenfor Norden settes nå automatisk i karantene i 14 dager. Denne karantenen vil ha tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling gis forbud mot utenlandsreiser.

Matbutikker vil holdes åpne i tiden som kommer.

– Det er utrolig viktig at vi ikke begynner å hamstre, sier Solberg.

Statsministeren advarte også mot at folk nå lar barna passes av besteforeldrene, og pekte på at dette er en gruppe mennesker som kan være i risikosonen.

Hun varsler samtidig endringer i lovverket for at antall sykedager hjemme med barn og permisjon vil bli utvidet.

Statminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog informerer om tiltakene mot spreding av koronasmitte. Foto: Lise Åserud, Scanpix

– Kan skape frykt

Helseminister Bent Høie (H) forteller at ledere av barnehager og rektorer må sørge for å tilby pass av barn for personer i helse- og omsorgssektoren og transportsektoren samt for barn med særlige omsorgsbehov.

– Dette er tiltak som kan skape frykt hos noen. Men befolkningen skal være trygg på at vi tar de grepene som trengs for å hindre smitte, sier helseminister Høie.

Statsministeren sier koronaviruset sprer seg raskt.

– Det fører til frykt og redsel blant barn og voksen. Når har vi en situasjon der vi har de første tilfellene vi ikke kan spore tilbake til utlandet. Flere vil bli smittet i dagene som kommer. Vi er over i en ny fase.

Solberg sier alle landets innbyggere må delta i en dugnad for å begrense smitten.

– Tar vi hardt i nå, kan vi heller slippe litt opp senere.

Flere reiserestriksjoner

På pressekonferansen oppfordret helseminister Høie om at folk skulle unngå fritidsreiser. Dersom man kunne unngå offentlig transport var dette å anbefale.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes for at personer med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til og fra jobb.

Myndigehetene innfører også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner, og innfører adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner.

De advarer samtidig om at personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle helseinstitusjoner.

Fakta Kritiske samfunnsfunksjoner Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet: Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene Les mer

– Vi må alle beskytte oss selv for å beskytte andre, sa statminister Erna Solberg om korona-situasjonen. Hun oppfordret til dugnad i Norge. Foto: Lise Åserud, Scanpix

Sterke tiltak

Torsdag morgen var statsministeren på møte hos beredskapsutvalget mot biologiske hendelser sammen med helseministeren.

Etterpå gikk de to ut sammen og varslet om en pressekonferanse hvor de to vil orientere om nye tiltak for å bekjempe koronaviruset.

– Vi må være forberedt på at vi nå sannsynligvis kommer med de sterkeste preventive tiltakene som har vært i fredstid i Norge, altså etter andre verdenskrig, med de tiltakene som kommer etter hvert, sa Solberg til pressen etterpå.

Helseminister Bent Høie tror ikke det ville vært lurt med kraftigere virkemidler mot koronasmitte før fagmiljøene anbefalte dette. Foto: Lise Åserud, Scanpix

Må trykke på større knapp

Hun mente myndighetene er nødt til å «trykke på en større knapp» når det gjelder tiltak mot bekjempelsen av koronaviruset, men understreket samtidig at det måtte gjøres på det riktige tidspunktet fordi dette ville være inngripende i folks hverdag.

– Nå er timingen riktig med den fasen vi er kommet til, mente Solberg.

Hun påpekte at regjeringen måtte stole på de rådene Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ga dem, siden dette var deres fremste fagmyndigheter på området. Førsteprioritet nå er at helsevesenet kan gi hjelp til dem som trenger det mest.

– Vi må kunne håndtere folk som er syke, uansett årsak, også når vi har en pandemi av denne typen.

Kommunaldirektør Robert Rastad, byrådsleder Roger Valhammer og kommunikasjonssjef Eva Hille på vei til pressekonferanse torsdag. Foto: Eirik Brekke

Stengte skoler

Tidligere torsdag gjorde Bergen kommune det klart at de allerede har bestemt seg for ekstraordinære tiltak for å begrense koronasamitte:

Alle ungdomsskoler og videregående skoler stenges fra og med fredag.

Barneskoler og barnehager stenges fra og med mandag.

Byrådet oppfordrer alle som har mulighet om å holde barn hjemme fra barnehager og barneskoler også fredag.

Dette hadde også Oslo og Ålesund bestemt seg for før det nasjonale tiltaket kom.