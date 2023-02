To elsparkesyklister fikk redusert straff i lagmannsretten

To personer ble dømt til betinget fengsel og tapt førerrett i tingretten for å ha kjørt elsparkesykkel etter å ha drukket alkohol. I lagmannsretten ble straffen kraftig redusert.

NTB

Begge to slapp unna med en bot på 22.000 kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

Den opprinnelige dommen fra tingretten var 18 dagers betinget fengsel, samt bøter på henholdsvis 88.000 og 80.000 kroner.

– Jeg registrerer med tilfredshet at ryggmargsrefleksen om at reaksjonen fra tingretten var «hinsides» all rimelighet, deles av retten, sier advokat Brynjar Meling til avisen.

Han er forsvarer for kvinnen og mannen.

De to ble stoppet av politiet på hver sin elsparkesykkel i fjor sommer. Venneparet var på vei til en musikkfestival og valgte å benytte seg av elsparkesykler, til tross for at de hadde drukket alkohol.

Selv om Mehling ønsket en enda mildere straff, kommer saken ikke til å bli anket til Høyesterett.

– Jeg registrerer at et mindretall var enig med forsvarers anførsler. Det er allikevel ikke verdt å bringe saken inn for Høyesterett. De domfelte er veldig glade for å legge saken bak seg med et rimelig resultat, sier Meling til Stavanger Aftenblad.