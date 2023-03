Fosen-aktivister blokkerer flere departementer

Fosen-aktivistene har onsdag morgen utvidet sin aksjon og blokkerer også Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet.

Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat utenfor inngangen til Klima- og miljødepartementet. Aksjonistene demonstrerer i protest mot at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

Fosen-aksjonen vokser dag for dag, og ble onsdag utvidet til to nye departementer.

– Vi har sagt at vi stenger ned staten Norge, departement etter departement. Det som gjør at kampviljen øker er å se hvor mange folk som slutter seg til aksjonen. Det kommer folk tilreisende fra hele landet, fra utlandet, over hele Sapmi – så vi er flere og flere som står sammen om dette, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

De siste dagene har aksjonistene sperret inngangene til Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet. Dette fortsetter de med onsdag, slik at de totalt sitter foran fire departementer.

– Vi gleder oss til å ta det et hakk videre, sier Isaksen til TV 2.

Også den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er på plass onsdag morgen, får Dagbladet opplyst.

Statsråd dropper tur til Storbritannia

Aksjonen, som startet torsdag morgen i forrige uke, har blant annet ført til at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) dropper en planlagt tur til Storbritannia.

– På grunn av det pågående arbeidet med Fosen-saken har olje- og energiministeren valgt å omprioritere kalenderen sin og vil derfor ikke reise som planlagt til Storbritannia, heter det i en melding fra Olje- og energidepartementet.

Aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.

Tirsdag tok olje- og energiministeren initiativ til et møte med demonstrantene, noe aksjonistene avslo. De vil heller møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat fortsetter onsdag sin demonstrasjon utenfor Olje- og energidepartementet. Bakgrunn for aksjonen er at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

Har mistet tilliten til Aasland

– Vi er ikke interessert i å høre at han trenger vår hjelp til et såkalt kunnskapsgrunnlag. Han har hatt 505 dager på seg til å følge opp høyesterettsdommen. Vi har mistet tilliten til han og krever at statsministeren rydder opp, sier leder i NSR-N Elle Nystad om Aaslands initiativ.

NTB forsøkte tirsdag kveld å komme i kontakt Statsministerens kontor, men uten hell.

Støre sa til NTB mandag at han er opptatt av en tett og god dialog mellom samene og regjeringen i denne og andre saker der man sammen ønsker å finne gode løsninger.

– Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene som i dag leverer en stor mengde kraft til Midt-Norge. Det krever grundige utredninger for å komme opp med løsninger på denne saken, og det ønsker regjeringen å gjennomføre i god forståelse med reindriften og Sametinget, sa Støre.