Norge ønsker et bredere ubåt-samarbeid

Norge og Tyskland ønsker et bredere samarbeid mellom flere land for å redusere kostnadene rundt kjøpet og driften av nye ubåter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

UBÅTKJØP: Norge skal kjøpe fire nye ubåter av en type som baserer seg på den tyske ubåttypen 212. Her en modell av båten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Det er foreløpig bare Tyskland som samarbeider med Norge om kjøp av ubåter. Regjeringen inngikk en avtale med Tyskland som strategisk samarbeidspartner i februar 2017.

I tillegg til selve anskaffelsen, vil samarbeidet omfatte blant annet utdanning, vedlikehold, og oppgraderinger. Dette vil gi stordriftsfordeler og besparelser i levetiden til ubåtene, skriver Forsvaret.

Mulige samarbeidspartnere

Fra norsk side har det vært et håp om å få til et samarbeid med andre land for å redusere kostnadene når det gjelder kjøp og drift av ubåtene. Teknisk ukeblad peker på Nederland, Italia og Polen som potensielle samarbeidspartnere.

Nederland er på utkikk etter nye ubåter, og Italia har lang erfaring med ubåt-klassen Norge skal kjøpe en oppdatert versjon av.

Norge har i mange år ført samtaler med Polen om et mulig samarbeid om anskaffelse, drift og vedlikehold av nye ubåter.

Ikke enige

Norge og Tyskland er ennå ikke enige med ubåtprodusenten ThyssenKrupp Marine Systems.

Stortinget har fastslått at det skal kreves industrisamarbeid tilsvarende verdien av kontrakten med produsenten, og at anskaffelsen skal sikre markedsadgang for norsk forsvarsindustri innenfor prioriterte teknologiområder, før en kontrakt inngås, skriver Teknisk ukeblad.

Får å nå kravene er et bredere samarbeid mellom flere land en potensiell løsning.

Norge og Tyskland skal anskaffe henholdsvis fire og to ubåter hver. Den totale kostnadsrammen for innkjøpet ligger på om lag 40 milliarder kroner for Norge sin del. Planen er at Norge skal motta den første av de fire ubåtene i 2025.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 10:49

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt