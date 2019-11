Solberg åpner for trygdegransking tilbake til 90-tallet

Statsminister Erna Solberg (H) ønsker at granskingsgruppen for trygdesaken skal kunne gå lenger tilbake enn 2012.

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Statsminister Erna Solberg sier hun har tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det forteller statsministeren til TV 2.

– Granskningskommisjonen skal få fullmakt til å se på alle sidene av saken. Jeg er opptatt av at vi ikke skal ha et ekskluderende mandat for denne gruppen, slik at de også kan se på det som var før 2012, sier Solberg.

Hun understreker at hun mener den feilaktige praksisen mest sannsynlig startet i 2012.

Til kanalen opplyser Solberg at det er flere navn på blokka som mulig leder for granskingen, men vil ikke gå ut med noe før noen har sagt ja.

Solberg sier hun fortsatt har tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H),

– Ja, og jeg oppfatter henne som veldig opptatt av å rydde opp i denne saken, sier statsministeren.