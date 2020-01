Intense spekulasjoner om Hareide-comeback

KrF drøfter torsdag om partiet vil ha tidligere partileder Knut Arild Hareide – som i 2018 ville avsette Erna Solbergs (H) regjering – inn som statsråd.

Flere spekulerer på om Knut Arild Hareide er på vei inn i regjeringen. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Årsaken til det mulige comebacket på politisk toppnivå for Hareide er at Fremskrittspartiet forsvant ut av regjeringen tidligere denne uken.

Hovedpersonen bekreftet da han landet på Gardermoen torsdag morgen at han kommer hjem på grunn av den politiske situasjonen.

– Jeg har ikke snakket med statsministeren. Det kan jeg bekrefte, men jeg skal ha flere samtaler i løpet av dagen. Det er ikke noe som er landet, sa Hareide på Gardermoen ifølge Dagbladet.

Prosessen med å få alle brikkene på plass i regjeringen var torsdag formiddag fremdeles ikke avsluttet, får NTB opplyst.

– Ingen beslutning er tatt

Den tidligere KrF-lederen har vært i Indonesia med Stortingets utenriks- og forsvarskomité og reiste hjem tidligere enn planlagt.

– Jeg avbryter ikke en reise i regi av Stortingets utenrikskomité uten at det er noe viktig. Jeg har informert mine kolleger i komiteen at det er på grunn av den politiske situasjonen jeg måtte avbryte reisen, sa Hareide, ifølge NRK.

Han sier at han ikke vil kommentere noe konkret, og at ingen beslutning er tatt.

På spørsmål om han har lyst til å bli statsråd, svarer Hareide at han ikke ønsker å kommentere noe før det er tatt noen beslutninger, ifølge VG.

Todelt

Høsten 2018 bestemte KrF med knapt flertall å gå inn i Solberg-regjeringen, noe partiet gjorde for ett år siden. Dermed tapte Hareide, som ville samarbeide med Ap og Sp, den interne dragkampen og trakk seg som partileder.

Hvis Hareide nå går inn i Solbergs regjering, vil det være kontroversielt internt i KrF – både blant dem som kjempet for at Solberg skulle få fortsette, og de som sto Hareide nærmest.

De som vil ha Hareide inn nå, peker først og fremst på hans tyngde og erfaring som politiker i en situasjon hvor et hardt presset KrF må levere i en mindretallsregjering. Han er profilert og har lang erfaring som stortingspolitiker, partileder og tidligere statsråd.

– Han kan sikre gode gjennomslag og markere oss i regjering på statsrådsnivå, sa fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder til NTB nylig.

Dessuten vil han kunne bidra til å lege sårene etter veivalget, påpeker flere.

Tunge navn

Det som kan tale mot Hareide, er at han stemte mot Granavolden-plattformen, som Solberg fortsatt vil legge til grunn. Samtidig styrer regjeringen fremdeles på sett og vis på Frps nåde, ettersom det er Frp som sikrer borgerlig flertall.

I 2018 mente mange på blå side at Hareide sviktet partiet og bidro sterkt til å splitte det ved å tvinge fram et veivalg.

Konflikten ble også hard mellom Hareide-leiren og Solberg-regjeringen, ikke minst i abortsaken. Til tross dette er det foreløpig ikke noe som tyder på at Høyre eller Erna Solberg har satt ned foten for en Hareide-inntreden i regjeringen – hvis KrF ønsker det.

Hareide utløser også et geografisk dilemma for KrF, i og med at både han og dagens utviklingsminister Dag Inge Ulstein fra KrF er fra Hordaland.

Hvis det ikke blir Hareide fra KrF, trekkes statssekretær Hans Olav Syversen ved Statsministerens kontor og tidligere stortingspolitiker Line Henriette Holten fram som de mest aktuelle navnene.

KrF har et lenge planlagt sentralstyremøte fredag, i forkant av helgens landskonferanse.

