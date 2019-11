Elever streiker for streikerett

Galleriet ligger an til å bli fullt av streikende elever når Stortinget stemmer ned MDGs forslag om å gi unge streikerett.

MINDRETALL: Une Bastholm (MDG) er i mindretall på Stortinget, men har støtte fra klimaungdommen. Terje Pedersen / NTB scanpix

Grønn Ungdom håper på mellom 50 og 100 frammøtte på galleriet i stortingssalen når forslaget fra MDGs Une Bastholm skal opp til avstemning tirsdag.

– Vi støtter forslaget Une har kommet med, sier leder Nora Selnæs i Oslo Grønn Ungdom til NTB.

Hun forsikrer om at ungdommene ikke vil forstyrre møtet.

Sier nei

– Det er kun tilstedeværelse for å markere at det er misnøye med at forslaget fra Une blir nedstemt.

Mange av de frammøtte vil ifølge Selnæs måtte skolestreike for å være med på aksjonen, som arrangeres i samarbeid med Elevaksjonen og Natur og Ungdom.

Det er allerede avklart at Bastholms forslag ikke kommer til å få flertall. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre sier alle nei.

Politisk streik

Forslaget går ut på å gi elevråd og elevorganisasjoner rett til å arrangere og oppfordre til politisk streik.

Det foreslås også en endring i fraværsreglene i skolen slik at dokumentert deltakelse i politisk streik som er arrangert av elevråd, elevorganisasjon eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner, er å anse som gyldig politisk fravær.

– Vi mener at vi skal ha rett til å streike på lik linje med arbeidstakere, sier Selnæs.