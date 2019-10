Fredsprisvinner Abiy Ahmed hylles – men flere mener prisen kom for tidlig

Etiopias statsminister Abiy Ahmed får fredsprisen for arbeidet med å skape fred med nabolandet Eritrea. Men flere mener tildelingen skjer litt tidlig.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris for sitt arbeid for å oppnå fred, med nabolandet Eritrea. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

NTB

Amnesty International ber Ahmed gjøre mer for menneskerettighetene i Etiopia.

– Denne prisen bør motivere ham til å takle de menneskerettsutfordringene som gjenstår, og som truer med å reversere det som hittil er oppnådd, sier Amnestys generalsekretær Kumi Naidoo.

Han viser blant annet til de etniske spenningene som truer stabiliteten i Etiopia.

Også generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen ber Ahmed prioritere en løsning på spenningene.

Risikabelt

NUPI-forsker Cedric H. de Coning mener det er risikabelt å gi Nobels fredspris til noen som fortsatt regjerer.

– De kan bli involvert i situasjoner som setter prisen i vanry, sier han til VG.

Etiopia-ekspert Jon Harald Sande Lie sier valget var fornuftig, men støtter også dem som mener prisen kommer litt for tidlig.

– Et problem er jo at grensen med Eritrea er blitt lukket igjen etter at den ble åpnet i fjor. I tillegg har det kommet nye konflikter internt i Etiopia som statsministeren ikke helt har greid å dempe, sier han til VG.

Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad erkjenner at de tar en sjanse når de tildeler fredsprisen til noen som er midt oppi en fredsprosess.

– Historien har jo vist at komiteen gang på gang har valgt å ta den risikoen, sier han til Aftenposten.

– Riktig tidspunkt

Reiss-Andersen var under tildelingen klar på at dette er det riktige tidspunktet for å gi prisen til Ahmed.

– Nobelkomiteen mener at det er nettopp nå statsminister Abiys innsats fortjener anerkjennelse og trenger oppmuntring, sier hun.

Hun understreker imidlertid at det fortsatt er lang vei å gå i Etiopia.

– Vi har anerkjent hans intensjon om å holde demokratiske valg neste år. Roma ble ikke bygget på en dag, og fred og demokratisk utvikling vil heller ikke bli oppnådd på en kort tidsperiode, sa hun på spørsmål fra NRK.

Prisen er helt i tråd med Alfred Nobels testamente, mener komitélederen.

– I komiteens arbeid har det alltid vært viktig å gi prisen i tråd med Alfreds Nobels testamente. Det har kanskje vært et skifte de 15 årene for å gjøre dette tydeligere i begrunnelsen for prisen. Denne prisen er, som andre priser, i tråd med testamentet til Alfred Nobel, sier Reiss-Andersen til NTB.

– Fred er mulig

Ahmed hylles også fra en rekke hold.

NATO-leder Jens Stoltenberg sier Ahmed har vist at det er mulig å skape fred.

– Gratulerer til statsminister Abiy Ahmed Ali i Etiopia med Nobels fredspris. Du har vist med tålmodighet, mot og overbevisning at fred er mulig, skriver Stoltenberg på Twitter.

FNs generalsekretær António Guterres mener Ahmed er en av hovedgrunnene til at det skapes håp over hele Afrika, mens EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier at Ahmed «med mot og besluttsomhet» har bygget broer i Etiopia og regionen rundt.

Håpet han så på TV

Ahmed sier han er «overveldet og veldig lykkelig» over å vinne årets fredspris.

Da kunngjøringen kom fredag, hadde Nobelkomiteen ennå ikke fått tak i Ahmed.

Reiss-Andersen sa at hun håpet at han så kunngjøringen på TV. De klarte etter hvert å få tak i ham på telefon.

I den korte samtalen sa Ahmed at han håper prisen vil bidra til å styrke freden i regionen, opplyser komiteens sekretær Olav Njølstad.

Fakta Fakta om nobelprisvinner Abiy Ahmed * Født 15. august 1976 i Beshasha, Etiopia. * Ahmed er leder av Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP), og er også medlem av landets nasjonalforsamling. * Ahmed ble statsminister i Etiopia 2. april 2018. Som statsminister har Ahmed startet opp en rekke oppsiktsvekkende liberaliseringsprosesser i etiopisk politikk, og har inngått en fredsavtale med nabolandet Eritreas president Isaias Afewerki etter flere tiårs krigstilstand. * Han har også engasjert seg i andre forsoningsprosesser i Øst- og Nordøst-Afrika, som å aktivt bidra til å bedre diplomatiske forbindelser mellom Eritrea og Djibouti og å mekle i striden mellom Somalia og Kenya om et omstridt havområde. Ahmed har også spilt en viktig rolle i fredsprosessen i Sudan. * Tidligere jobbet Ahmed som etterretningsoffiser i den militære etterretningstjenesten, og var en av grunnleggerne av etterretningsorganet Information Network Security Agency (INSA) i 2018. * Ahmed ble nominert til Nobels fredspris av den svenske riksdagspolitikeren Anders Österberg (S) og en norsk førsteamanuensis, og han var blant favorittene til å få årets fredspris. * 10. oktober 2019 ble det klart at han blir tildelt Nobels fredspris.

PRIS: Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, kunngjør Nobels fredspris for 2019 på Det Norske Nobelinstitutt i Oslo. Stian Lysberg Solum, Scanpix