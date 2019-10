Bevæpnet mann stjal ambulanse – tvillingpar på syv måneder påkjørt

En bevæpnet mann som stjal en ambulanse i Oslo, er pågrepet. Et barn skal ha blitt påkjørt av ambulansen. Politiet leter etter en gjerningsperson til.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

En person har stjålet en ambulanse på Torshov. Et barn i en barnevogn som ble påkjørt, skal være sendt til sykehus. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

– Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd, skrev politiet på Twitter klokken 13.02.

Hendelsen skjedde i Åsengata på Torshov. Ifølge NRK er et tvillingpar på syv måneder påkjørt av ambulansen. En av dem er lettere skadet, den andres tilstand er uavklart.

En mann stjal en ambulanse på Torshov. Her er en polititjenestemann ved Hegermanns gate. Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiet sier til VG at det var to personer involvert i tyveriet av ambulansen, og at de har kontroll på én:

Leter etter en gjerningsperson til

– Vi jakter fortsatt på én person, opplyser politiet. Ifølge NRK skal det dreie seg om en kvinne.

Politiet er på stedet med flere patruljer og politihelikopteret er også på plass.

En person har stjålet en ambulanse på Torshov. Politiet har uskadeliggjort mannen, men leter etter en person til. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er mye som foregår nå, så vi har ikke tid til å uttale oss i nåværende øyeblikk. Vi må komme tilbake til flere av spørsmålene seinere, sier vaktleder Øyvind Torgersen ved kriminalvakten i Oslo politidistrikt til NTB.

Et vitne på stedet sier til VG at politiet krasjet inn i ambulansen.

– Hundepatruljen og to-tre andre patruljer begynte å skyte mot ambulansen, sier vitnet som selv var ute og kjørte på Torshov.

Han forteller at folk dukket bak bilene.

Krasjet

– Tre-fire politibiler krasjet inn ambulansen, sier han og legger til at tre politibiler ser ut til å være totalskadet.

Elever på Lilleborg skole, som ligger like ved åstedet, holdes foreløpig innendørs på grunn av den uavklarte situasjonen. Også Sagene barnehage bekrefter overfor NTB at de har blitt bedt om å holde barna innendørs.