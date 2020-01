Togvogner på Bergensbanen er i ferd med å sprekke opp

Mange av vognene som brukes på Bergensbanen har bare en levetid på fem år til. 79 nye vogner vil koste 2,5 milliarder kroner.

40-ÅRSKRISE: Type 7-vogner, som vi ser et eksempel på til høyre på dette bildet, har trafikkert Bergensbanen i 38 år. Nå må de snart skiftes ut. Det blir en dyr investering for staten. Foto: Geir Martin Strande

Dette kommer frem i en rapport Jernbanedirektoratet laget i desember. Hensikten med rapporten var å anslå kostnadene for utskiftning av vognmateriell på Bergensbanen og Sørlandsbanen.

Mer spesifikt gjelder det de såkalte type 7-vognene, som ble bygget på Strømmens verksted i årene 1982–88.

Det finnes 59 slike vogner i Norge. Det er den vanligste vogntypen på Bergensbanen, og i 2009–11 fikk alle vognene nytt interiør.

Revet løs fra vogn

Men få år senere ble det oppdaget sprekkdannelser i flere av vognene. Sprekkene oppstår rundt dører, understell og bufferen, som er der vognene støter mot hverandre.

Statsselskapet Norske tog, som nå eier vognene, skriver i en statusrapport at det stadig oppstår nye sprekker som blir stadig vanskeligere å reparere.

«Eksempelvis hadde samtlige vogner sprekker rundt bufferinnfestning. Området er sterkt angrepet av porer og sprekker, og på vei fra Oslo S til vedlikehold i Lodalen ble en buffer revet løs fra en vogn», heter det i rapporten.

MÅ SVEISES: Bildet viser et eksempel på en sprekk på rundt 20 centimeter som har oppstått i gulvet på en vogn. Foto: Norske Tog/Mantena (faksimile)

– Må skiftes innen fem år

Norske tog skriver at vognenes høye alder og svekket aluminiumskvalitet som følge av gjentatt sveising og generell utmatting, vil gjøre reparasjonskostnadene de neste fem årene «langt høyere enn antatt».

Hver gang en vogn skal repareres, må den tas ut av drift rundt tre uker. Ofte må flere repareres samtidig.

«Det er en klar risiko for at type 7-flåten ikke vil dekke nødvendig tilgjengelighet for planlagt drift før vi når forutsatt restlevetid fem år etter reparasjon», skriver Norske Tog.

Konklusjonen og anbefalingen er klar:

«Type 7-vogner må utfases innen fem år.»

Fakta Norske tog Norske tog er et statseid aksjeselskap og ble skilt ut fra NSB-konsernet fra april 2017 som en konsekvens av jernbanereformen.

Selskapet overtok eierskapet til alle persontogkjøretøy eid av NSB, med noen få unntak. Det dreier seg om 246 motorvognkjøresett, 135 personvogner og 22 lokomotiver.

Selskapets rolle er å leie ut jernbanekjøretøy på like vilkår til operatører som vinner anbud på å drive persontogtrafikk i Norge, som Vy (gamle NSB), Go-Ahead og SJ.

Må kjøpe 79 vogner

Denne tilstanden er bakgrunnen for at Jernbanedirektoratet ber Stortinget om en såkalt restverdisikring på 1,8 milliarder kroner.

Dette er en form for statsgaranti som skal gjøre Norske tog i stand til å sette i gang kjøp av 79 nye vogner – 59 som skal erstatte dagens type 7 og 20 nye sovevogner.

– Vi må ha et program for hva slags fjerntogmatereriell vi skal kjøpe. Den prosessen pågår nå, og da må Norske tog være sikker på at de har råd til å kjøpe dette materiellet. Dette vil belaste statsbudsjettet, så da må det innom Stortinget, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

Totalkostnad for de 79 vognene er beregnet til rundt 2,5 milliarder, men staten skal garantere for tre fjerdedeler av beløpet.

Må på neste statsbudsjett

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) lovet i Stortinget i høst at de utslitte vognene på Bergensbanen skal skiftes ut. Finansieringen skal vurderes i statsbudsjettet 2021, skrev han i et svar til Lars Haltbrekken (SV).

«Basert på tidlegare erfaringar med innkjøp av nytt togmateriell, vil det vera mogleg å gjennomføra innkjøp og klargjering av nye køyretøy øyremerkt fjerntog før eksisterande køyretøy må utrangerast som følgje av sprekkdanningar. Dette føreset finansiell avklaring», het det i svaret fra statsråden.

Jernbanedirektoratet håper på rask avklaring.

– Det er vanskelig å si om man kan forlenge levetiden til disse vognene utover det man burde. Men det begynner å haste, sier Horrisland.

PÅ VEI: Dette arkivbildet viser et lokomotiv av typen El18 som trekker type 7-vogner øst for Finse stasjon i 2012. Foto: Sunde, Helge (arkiv)

25 nye tog i året

Når det gjelder de 20 sovevognene, er tilstanden noe bedre. Men vognene er bygget i 1986, og mange har etterlyst nye konsepter og bedre standard. Rapporten viser eksempler på skruer som løsner og sikringsskap som må skiftes på grunn av sprekkdannelser.

Jernbanedirektoratet har satt en restlevetid på 5–8 år på dagens sovevogner, og ber Norske tog starte arbeidet med å skifte ut også disse.

Å kjøpe nye togvogner er en langvarig prosess, som kan ta flere år. Behovene på Bergensbanen og Sørlandsbanen kommer i tillegg til at det skal kjøpes inn nye lokaltog på for eksempel Follobanen, som åpner i 2022.

– Norske tog trenger 25 nye tog i året så langt vi kan se nå, sa administrerende direktør Øystein Risan til NRK i fjor.

Publisert: Publisert 15. januar 2020 05:26

