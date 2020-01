Hjelpetelefonene overveldet av pågangen i julen

Mental Helse sier pågangen på deres hjelpetelefon har vært så stor etter Ari Behns bortgang, at de ikke får svart mer enn 60 prosent av dem som ringer.

ØKNING: Mental Helses hjelpetelefon for mennesker med selvmordstanker har fått en massiv økning i pågangen etter Ari Behns selvmord. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi hadde allerede oppbemannet før julehøytiden og bruker nå alle ressurser vi har, men klarer likevel ikke å svare alle. De siste tallene viser at litt over 60 prosent av dem som har ringt har fått svar. Dette er kjempevanskelig, sier generalsekretær Linda Berg-Heggelund i Mental Helse til VG.

Aldri før

Mental Helse sier de aldri før har opplevd lignende pågang til hjelpetelefonen, og at økningen enkelte dager har vært på over 100 prosent.

Mellom 25. og 30. desember mottok den døgnåpne telefontjenesten 4.267 anrop, mens chattetjenesten har hatt en økning på 110 prosent.

Også Kirkens SOS har sett en klar økning i antall henvendelser til deres kontakttelefon, og opplyser til VG at svarprosenten er på 63 prosent, et stykke under målet om 75 prosent.

Uendret for Røde Kors

Kommunikasjonsansvarlig Hailey K. Hammer sier til VG at de ser økningen i sammenheng med omtalen av Ari Behns selvmord og bisettelse.

Røde Kors' hjelpetelefon for dem opp til 18 år sier imidlertid at det ikke er registrert noen økning i antall henvendelser, sammenlignet med samme periode i fjor.

