Gjenopptakelseskommisjonen: Dagmamma-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne «Dagmamma-saken» fra 2019. Avgjørelsen begrunnes blant annet med at det foreligger nye bevis.

NTB

En dagmamma ble i lagmannsretten i 2019 dømt til fire års fengsel for kropps­skade med døden til følge mot en baby i Hole i Buskerud i 2006. Saken ble henlagt i 2009, men gjenopptatt i 2016.

I 2006 var kvinnen dagmamma for en 13 måneder gammel jente som døde 8. september 2006 av skader hun fikk fire dager tidligere.

– Rimelig mulighet

– Avgjørelsen er enstemmig. Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger nye bevis og omstendigheter som, sammenholdt med de øvrige bevisene som ble presentert for retten, gir en rimelig mulighet for at den domfelte ville blitt frifunnet dersom de nye bevisene eller omstendighetene hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt, skriver Gjenopptakelseskommisjonen.

Dagmammaen: – Kjempedeilig

– Det er kjempedeilig. Jeg er kjempeglad og takknemlig for at Randby har stått i dette, sier dagmammaen til VG, og viser til sin mangeårige forsvarer Thomas Randby.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken, heter det videre i meldingen.