Mann siktet for voldtekt på russetreff for åtte år siden

En mann er siktet for voldtekt på et russetreff for åtte år siden etter at politiet har brukt en skjult DNA-prøve og kommunikasjonskontroll.

Gulating lagmannsrett i Bergen sentrum.

NTB

Mannen er fra bergensområdet. Han ble pågrepet i begynnelsen av mai og siktet for voldtekt i Halden i slutten av april 2015, skriver Bergensavisen.

Ifølge kvinnen, som var 19 år da voldtekten fant sted, ble hun dratt inn på et mobilt toalett og voldtatt av to menn i fellesskap.

Det ble også brukt vold, skriver avisen.

Av en kjennelse fra Gulating lagmannsrett går det fram at det har vært brukt ekstraordinære etterforskningsskritt i form av skjult DNA-prøve og kommunikasjonskontroll.

Mannen som ble pågrepet og siktet i mai, er avhørt av politiet. Dagen etter ble det planlagt å varetektsfengsle mannen i Hordaland tingrett, men politiet valgte likevel å løslate ham.

Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Mannens forsvarer Erik Ulvesæther har ennå ikke besvart avisen eller NTBs henvendelser.