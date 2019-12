Ari Behns venner uttrykker bunnløs sorg: – Jeg er knust

Ari Behns mange kjente venner hyller ham som en sjelden varm person og uttrykker bunnløs sorg over nyheten om at mørket han bar på, førte til hans død.

PÅ «SKAVLAN»: Ari Behn (til h.) gjestet «Skavlan» flere ganger, har sammen med programleder Fredrik Skavlan i februar 2011. Foto: Sören Andersson, NTB scanpix

Fotografen Per Heimly sier han er i bunnløs sorg over å ha mistet sin beste venn og blodsbror, Ari Behn.

– Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle, skriver Heimly på Facebook.

– Jeg elsket Ari, og han vil for alltid være ved min side, skriver Heimly.

Også kunstmaler og skuespiller Mikael Persbrandt uttrykker sin smerte.

– Du bar et lys i deg, en eldgammel glød, en sjelden varme, nå har jeg forstått at mørket tok deg, det gjør så vondt, skriver Persbrandt på Instagram.

– Nå er jeg veldig lei meg. Hvil i fred store mann, Ari Behn. Du var en av de beste, skriver Alex Rosén, som i likhet med Persbrandt avslutter twittermeldingen med et hjerte.

VENNER: Ari Behn og Per Heimly hadde et langt og intenst vennskap, her fra da de stilte ut sammen i Galleri Oddvar Olsen i Drammen i 2017. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix (arkiv)

Sterke følelser

Forfatter, kunstner og eksmann til prinsesse Märtha Louise, Ari Behn, tok sitt liv første juledag. Mange av hans nære venner beskriver hvordan han ga folk følelsen av å være spesielle i hans nærvær.

– Ari var den varmeste og vennligste, en som fikk enhver han møtte til å føle seg som den eneste, skriver programleder Fredrik Skavlan på Twitter.

Han hadde Behn som gjest i studio en rekke ganger opp gjennom årene.

– Latterliggjort og misforstått av de smålige – elsket og beundret av de kjærlige ... Noen stjerner skinner så sterkt at de brenner ut rett foran øynene våre, skriver Aksel Hennie på Instagram.

Skuespilleren betegner Ari Behn som et av de mest sjenerøse og skinnende menneskene han har møtt.

Gunhild Stordalen slutter seg til dem som sørger over Behn, hun beskriver ham som en intellektuell, begavet provokatør.

– Utfordrer, sjenerøs, gledesspreder og medmenneske som kommer til å bli husket, skriver Stordalen på Instagram.

SLOTTET: Det ble onsdag kveld tent flere lys utenfor Slottet etter at det ble kjent at Ari Behn har gått bort. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Motbakker

Kjendisstylisten Jan Thomas skriver i et minneord, ifølge Dagbladet, at han fikk sjokk da han så meldingen om Behns bortgang. I likhet med flere beskriver han at han kjente til at Behn hadde tyngre perioder og forsøkte å være der for ham.

– Å føle på motbakker i livet kan være en personlig og tung reise der man ofte isolerer seg, skriver Jan Thomas, som beskriver det som tungt og altoppslukende uforståelig at Behn er brått og plutselig borte.

Forfatterkollega Anne Holt oppfordrer sent første juledag til å vise kjærlighet til dem som ennå kan ta imot.

– Si noe vakkert om de levende. Snakk pent om dem som fortsatt er blant oss, skriver Holt på Twitter.

– Ikke vent for lenge, heter det i forfatterens twittermelding.

