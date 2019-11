Hareide mener Solberg brøt abortløfte under KrFs veivalg

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide mener hans egen nestleder brøt spillereglene i KrF-prosessen, og at Erna Solberg (H) ikke holdt et abortløfte.

LANGER UT: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide langer ut mot statsminister Erna Solberg (H), samtidig med at han tar farvel med rikspolitikken. Audun Braastad / NTB scanpix

Hareide varslet torsdag at han ikke tar gjenvalg til Stortinget, og dagen etter fyrte han løs i NRKs politisk kvarter.

Utgangspunktet er et mye omtalt møte på Statsministerens kontor, hvor Solberg – midt i KrFs interne prosess – skal ha diskutert muligheten for å endre abortlovens paragraf 2c med KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg var uenig med Erna Solberg, hennes utspill og måten hun gjorde det på. Jeg synes ikke Erna Solberg kom spesielt godt ut av høsten 2018, sier Hareide.

Han går i rette med Solberg og sier hun anklaget prosessen for å være udemokratisk. Hareide beskriver for sin del prosessen som meget åpen, helt ærlig og meget demokratisk.

– Holdt ikke lovnad

Hareide reagerer også på måten Solberg håndterte abortutspillet på.

– Hun gikk veldig langt. Hun sa: Setter vi oss ned rundt et bord, så finner vi en løsning på dette. Det var vel en lovnad som ettertiden viste at statsministeren ikke holdt, sier Hareide.

Den tidligere KrF-lederen sier han aldri hadde tro på at det skulle være mulig å få endret paragraf 2c. Paragrafen åpner for senabort ved alvorlig sykdom hos fosteret.

– Det ble tegnet en historisk mulighet som det ikke ble levert på. Abort er et spørsmål som alle er sterkt engasjert i, sier han.

Høie avviser påstand

NTB har lagt frem Hareides påstander for både Ropstad og Solberg. Høyre-nestleder og helseminister Bent Høie svarer på vegne av Solberg.

– Hareides påstand om at Erna brøt et løfte om å ikke blande seg inn i KrFs prosess, er ikke riktig. Erna svarte på Ropstads utfordring om å diskutere endringer i abortloven. Hennes svar var at Høyre var åpne for å diskutere endringer, noe vi også fulgte opp, sier han i en epost til NTB.

– Vi var tydelige overfor Hareide på at KrF skulle få ta sin debatt. I den grad Høyre deltok i diskusjonen, var det for å ta til motmæle på et bilde av Høyre vi ikke kjente oss igjen i, fremholder Høie.

Han beskriver for øvrig Hareide som en «dyktig politiker» og sier det er synd at han ikke tar gjenvalg.

Interne regler

I etterkant av møtet og Solbergs utspill om at hun var villig til å forhandle om abortspørsmålet, ble saken dominerende i KrFs veivalgsprosess. Hareide tapte kampen, mens Ropstad vant frem.

– Jeg var ikke enig i det utspillet knyttet til abort. Det sa jeg også til Kjell Ingolf. Men jeg kjenner ikke på det som et svik. Han gjorde det han kunne for å vinne, sier Hareide til NRK.

– Men var det et brudd på spillereglene dere hadde blitt enige om?

– Jeg opplevde at det ikke var i tråd med det vi hadde snakket om, sier Hareide, som mener abortspørsmålet ble den aller viktigste saken i prosessen.

Ropstad avviser imidlertid at han drev forhandlinger med andre partier.

– Samarbeidsprosessen til KrF var kaotisk og opprivende. Det er helt sikkert ting jeg kunne ha gjort og håndtert på en bedre måte. Samtidig vil jeg være klar på at jeg ikke drev forhandlinger med andre partier i løpet av denne prosessen, sier Ropstad i en SMS til NTB.