Frp går ut av regjeringen

Frp går ut av regjering, opplyste partileder Siv Jensen. Statsminister Erna Solberg (H) inviterer Frp til samarbeid i Stortinget.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Pål Andreas Mæland

NTB

Frp-lederen kalte inn til pressekonferanse etter det ekstraordinære landsstyremøtet om regjeringssituasjonen.

– Det er ikke grunnlag for at Frp fortsetter i regjering, sa Jensen som konklusjon på et lengre resonnement.

– Utrolig stolt

– Jeg er utrolig stolt over at Frp har gjennomført mye god politikk i nesten seks og et halvt år. Frp gikk inn i regjering for å gjennomføre politikken vår, ikke for maktens egen del. De fire første årene var vi en del av en populær regjering, sa Jensen og viste til det hun mener var seire for Frp i den perioden.

– Vi hadde handlekraft til å håndtere immigrantstrømmen i 2015, sa Jensen.

Hun sa at det ikke bare var fryd og gammen den første perioden, og viste til avgifter som ble innført.

– Men vi var en del av en regjering som hadde en retning, sa Jensen, og skrøt av både innvandrings- og samferdselspolitikken til regjeringen.

– Begeret rant over

– Så kom regjeringsutvidelsen. Først Venstre og så KrF. Gradvis ble begeistringen mindre og mindre. Det er for mange grå kompromiss som ikke viser en retning. Vi kunne stått i det hvis vi hadde fått flere saker der vi fikk gjennomslag, sa Jensen.

Hun tok opp saken om IS-kvinnen.

– Det fikk begeret til å renne over. Det er derfor ikke grunnlag for at Frp fortsetter i regjering, sa Jensen.

Hun sa at partiet ikke ønsker forhandlinger når det ikke er grunnlag for dem.

– Jeg tok Frp inn i regjering og nå tar jeg Frp ut av regjering. Jeg gjør dette fordi det er riktig å gjøre, sa Jensen.

VIL UT: Siv Jensen forlater statsministerens kontor mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Ikke bundet av Granavolden

Frp-lederen sa at de nå vil forholde seg til regjeringen fra sak til sak.

– Vi anser ikke oss lenger bundet av Granavolden-plattformen, men for oss er det helt naturlig å peke på Erna Solberg som fortsatt statsminister, sa Jensen.

Hun sa at Frp skal være et tydelig parti som styrer etter sitt eget partiprogram.

– Men vi har ikke noe ønske om å bytte statsminister. Vi mener Erna Solberg er en god statsminister, sa hun.

Vil fortsette som leder

Jensen avviste på pressekonferansen at dette var en borgerlig kollaps.

– Vi har sittet seks og et halvt år i regjering, og samarbeidet bra. Men nå var det på tide å gå ut, sa hun.

På spørsmål om hennes egen stilling i partiet, svarte Jensen følgende:

– Jeg er innstilt på å gjøre jobben som leder av Frp, og opplever at jeg har bred tillit. Jeg tok Frp inn i regjering, og det er jeg som har tatt beslutningen at vi skal ut.

– Ugjenkjennelig

Hun forklarte videre:

– Den politikken som nå blir meislet ut, er ugjenkjennelig for velgerne. Da er det bedre for oss å gå ut av regjering.

Jensen sa at det var summen av det som hadde skjedd de siste dagene som gjorde at hun bestemte seg, og droppet planen om å gi en kravliste til statsministeren.

– Vi så at rommet for å oppnå noe var lite. Da var det ikke noe poeng å dra ut denne prosessen, og ha forhandlinger som ikke vil føre til noe, sa Jensen.

Hun sa at beslutningen om gå ut ble tatt sammen med resten av partiledelsen i løpet av helgen.

Jensen ble konfrontert med kritikken mot at hun var i Paris da beslutningen om å hente IS-kvinnen ble kjent.

– Jeg skulle inderlig ønsker at jeg var hjemme da det ble kjent. Men jeg visste ikke at det skulle skje da før jeg reiste, sa Jensen.

Avlyste Davos-tur

Statsministeren har avlyst sin tur til Davos tirsdag, og holdt pressekonferanse etter at Jensen var ferdig med sin. Der takket hun Frp for samarbeidet.

Solberg snakket også om saken om IS-kvinnen, og sa at det var umulig å hente hjem barna uten at moren var med. Da mente flertallet i regjeringen at det måtte skje.

– Jeg har respekt for at Frp har et annet standpunkt, for dette var en vanskelig avveining. Det har ikke vært min mening å stemple andre partiers standpunkt og moral, sa Solberg.

BEKLAGER: Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse mandag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby, Scanpix

Inviterer Frp til samarbeid

Hun beklaget at Frp går ut av regjering, men sa at hun har respekt for det.

– Jeg vil invitere Frp til et nært og konstruktivt samarbeid i Stortinget. Vi vil fortsatt legge Granavolden til grunn for vårt arbeid, sa Solberg.

Hun sa at hun hadde snakket med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande om dette.

– Vi har ett år og ni måneder igjen til valget, og har utrolig mange bra punkter vi skal gjennomføre fra Granavolden, sa Solberg.

Hun sa likevel at hun ikke er naiv, og regner med at Frp ville komme med nye krav.

– Ville ikke stemple moralen

Hun ble konfrontert med sine uttalelser om at saken om IS-kvinnen handlet om moral.

– For meg var det viktig å forklare dilemmaet vi sto i. Det var det som gjorde at vi måtte hente hjem mor, til tross for at det ikke var vårt ønske i utgangspunktet, sa statsministeren.

Hun gjentok at hun ikke ville stemple andre partiers moral.

– Det er nok mer enn denne enkeltsaken som er utgangspunktet for at Frp går ut, sa Solberg.

Hun sa at hun nå vil snakke med Venstre og KrF om hva som skal skje med statsrådpostene som må erstattes.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 13:22 Oppdatert: 20. januar 2020 18:58

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt