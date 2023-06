En person død etter å ha blitt skadet med skarp gjenstand i Oslo

En person er død etter å ha blitt skadet med en skarp gjenstand på Teisen i Oslo. En person er pågrepet i saken.

Politiet jobber på stedet der en person døde etter å ha blitt skadet med en skarp gjenstand på Teisen i Oslo.

NTB

Oslopolitiet meldte om hendelsen 23.49 torsdag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

– Vi ankom med helse og fant en person livløs. En person ble pågrepet på stedet, sier Stokkli.

Han forteller at pågripelsen gikk udramatisk for seg, og at det er snakk om to voksne personer.

– Høyst sannsynlig, ut fra det vi har nå, er det brukt en skarp gjenstand, sier Stokkli.

Han sier videre at politiet ikke vet noe om relasjonen mellom de to. Hendelsen skjedde inne i en leilighet.