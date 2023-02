Forsvarsministeren ber Forsvaret om møte om trakassering

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ønsker å møte forsvarsledelsen og tillitsvalgte for de vernepliktige etter NRKs avsløringer om trakassering i Forsvaret.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener alle avsløringene om trakassering i Forsvaret ikke er en ukultur, men et kulturproblem.

NTB

Forsvarsministeren sier til NRK at han vil ha et møte med forsvarsledelsen, de vernepliktiges tillitsvalgte og organisasjonene så raskt som mulig.

Han sier han er opprørt av de historiene som har kommet frem etter at NRK tok opp problematikken i fjor vår.

– Og jeg vil raskt over helgen møte soldatenes tillitsvalgte, organisasjoner og forsvarsledelsen for å forsikre meg om at vi har fullt trykk på dette arbeidet og vurdere ytterligere tiltak, sier Gram.

Senest lørdag hadde NRK en ny avsløring om utbredt seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret. Der fortalte blant annet en nå 22 år gammel kvinne at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i sin tid i førstegangstjenesten. Hun forteller at hun sa fra til sine sjefer i Hæren en rekke ganger, men at Forsvaret ikke tok tak i det som skjedde.

Avsløringene er en av flere, men forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til NRK at han mener dette dreier seg om et kulturproblem, ikke en ukultur. Han mener begrepet ukultur er for upresist.

– Jeg vil vite hva det her dreier seg om, hvilke avdelinger det er og hva vi kan gjøre med problemet for å få løst det, sier Kristoffersen.

Han sier han ikke kan være bekjent av historiene som har blitt fortalt.

– Det er min høyeste prioritet å få etterlevd verdiene våre i Forsvaret. Det er dette vi jobber med i det forebyggende sporet, og ikke minst hvordan vi skal håndtere de her sakene på en enda bedre måte, sier forsvarssjefen.