Politiet etter skyteepisoder i Oslo: – Ekstra alvorlig

På kort tid har det vært to alvorlige skyteepisoder med unge personer involvert i Oslo – en av dem med dødelig utfall. Politiet ser svært alvorlig på sakene.

Politi og ambulansefolk på stedet der en 21-åring ble skutt og drept på Prinsdal natt til lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Den type vold og alvorlig vold som dette, er det vi jobber hver eneste dag for å forhindre, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NTB.

Fredag kveld ble en mann skutt i armen på Bjølsen nær Oslo sentrum, og noen timer senere ble en 21-åring skutt og drept og en annen knivstukket på Prinsdal helt sør i Oslo. En ung mann er pågrepet for episoden på Bjølsen, mens gjerningsmannen etter drapet fortsatt er på frifot.

– Det er ekstra alvorlig det som har skjedd på Prinsdal. Det er en utrolig trist sak. Vi skulle virkelig ønske at vi ikke hadde begynt året med denne, sier Metlid.

Hun understreker at angrepet framstår målrettet.

– Vi har ingen opplysninger som tilsier at andre har grunn til å være redde, sier hun.

Politiet kommer lørdag til å være tydelig til stede på Prinsdal og ber folk som har opplysninger om drapssaken, om å ta kontakt.

– Det er viktig for alle. Både for dem som bor der, og for hele byen, at vi løser denne saken. Og at vi får svar også til de pårørende om hva som skjedde, og hvorfor denne unge mannen ble skutt og drept.

I fjor vinter var det mye oppmerksomhet rundt flere knivstikkingsepisoder med unge personer involvert i Oslo. I etterkant satte politiet inn flere tiltak for å begrense volden.

