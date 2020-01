SVs Freddy Andre`Øvstegård tar opp at komiteen ikke får innsyn i møtedokumenter fra sentrale møter mellom departementet og Nav, blant annet første møte mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-sjef Sigrun Vågeng om skandalen.

Statsministeren svarer med å lese opp på nynorsk fra et svar fra daværende statsråd ​Bård Vegar Solhjell til kontrollkomiteen. Han gikk imot å utlevere regjeringsnotater.

Det provoserer saksordfører Eva Kristin Hansen til å gripe inn:

- Jeg oppfatter her at statsministeren latterliggjør et medlem som forsøker å sette seg inn i saken. Jeg synes at statsministeren skal holde seg for god til å latterliggjøre medlemmer i komiteen, sier Hansen.

- Det er ikke forsøk på å latterliggjøre medlemmer. Det er et prinsippellt standpunkt som både Høyre og Arbeiderpartiet har stått bak.

- Vi holder fast på det, sier statsministeren.