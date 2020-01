Følg høringen i trygdeskandalen

Sigrun Vågeng uenig med Hauglie

Kjersti Monland, tidligere ytelsesdirektør i Nav, har tidligere uttalt til Aftenposten at Nav tolket det som en bekreftelse på at de praktiserte regelverket riktig, da Anniken Hauglie og regjeringen strammet inn AAP-ordningen.

Innstrammingen gikk ut på å ta inn i loven at man kun kunne ta med seg AAP til utlandet i fire uker i løpet av et kalenderår. Lovendringen ble behandlet i Stortinget i 2017 og ble gjort gjeldende fra 2018. Nav-direktøren bekreftet på gangen etter høringen at hun delte Monlands oppfatning.

- Ja, vi oppfattet det. Det var i tråd med hva vi hadde bedt om, og det var det vi fikk bekreftet, sa hun og la til at det etterhvert viste seg at dette var et blindspor.

Da Monland først uttalte dette til Aftenposten i november i fjor, gikk Hauglie ut og uttalte at hun mente Nav ikke kunne oppfatte lovendringen slik Nav gjorde.

Hauglie har ved flere anledninger uttalt at hun ikke kjente til Navs praksis.

Aftenposten spurte også Vågeng på gangen om hun tolket lovendringen som et tegn på at statsråden kjente til Navs praksis. Det svarte ikke Nav-direktøren direkte på:- Jeg tolket det slik at vi fikk anledning til å legge til grunn fire uker på kortvarige opphold, sa hun.

