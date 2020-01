Direkteblogg: Følg høringen i trygdeskandalen

Svein Harberg (H) viser til at Spesialutvalget for trygdesaker konkluderte med at trygdeforordningen "ikke hadde betydning" mens Nav i samme periode mente at den hadde betydning og ba om avklaring fra departementet.

- Ringte det ikke noen bjeller i Nav, spør Harberg.

- Dette skjedde før jeg begynte, og jeg vil være forsiktig med å kommentere dette, svarer Lystad.