Jarle satt i sofaen og så på Youtube da det ringte på døren. Utenfor sto Conan O'Brien.

– Jeg må bruke de neste dagene på å prosessere det som skjedde denne helgen, sier Jarle Hjellvik Wallevik.

Fra venstre: Jarle Hjellvik Wallevik, Conan O'Brien og Christian Wallevik.

Lørdag kveld spilte bergensbandet Eda på utestedet Kvarteret. Bandet, bestående av fetterne Jarle Hjellvik Wallevik og Christian Wallevik, sier at stemningen var god blant publikum.

Men bandet hadde et triks i ermet.

«Ladies and gentlemen, Conan O'Brien!»

Den amerikanske superstjernen dukket plutselig opp på scenen.

– Lyden publikum laget da de så ham, er den beste lyden jeg har hørt i hele mitt liv, sier Jarle.

«Jarle, I came to see you»

Så hvordan havnet en av verdens mest berømte komikere på scenen sammen med to relativt ukjente bergensmusikere?

Jo, Conan O'Brien holder på med et prosjekt hvor han skal møte fans. Og Jarle er selverklært en av de største.

– Jeg har fulgt med på Conan sine show på Youtube siden jeg var «kid», sier han.

For et år siden kunne folk melde seg på et program som skulle handle om at Conan O'Brien møter fansene sine.

Jarle meldte seg selvsagt på. Da han ikke hørte noe på en stund, gikk det litt i glemmeboken.

Men torsdag ettermiddag, da Jarle satt i sofaen og så på Youtube, ringte det på døren.

Der sto O'Brien med et kamerateam.

«Jarle, I came to see you»

Det skal superstjernen ha sagt før han ga 24-åringen en klem.

Superstjerne som ryddehjelp

– Holy shit, var svaret O'Brien fikk fra det som kanskje er hans største fan.

Jarle beskriver at han ble både glad, stresset og litt flau. For leiligheten hans var ikke akkurat ryddet klar til besøk.

– Crewet filmet rundt i leiligheten og Conan «roastet» tingene mine. Jeg lo meg i hjel.

Så skal komikeren ha tilbudt seg å hjelpe Jarle både med å rydde i leiligheten og med musikken.

– Jubelen gikk gjennom taket

For Jarle, som til daglig jobber som utvikler, brenner for musikk. Drømmen er å kunne fokuserer fult på musikken sammen med fetteren.

Rett før konserten på lørdag skrev O'Brien et ekstra vers på en av låtene for å overraske publikum.

Midt under sangen «Velkommen til klubben», introduserte Jarle komikeren for publikum, og plutselig sto O'Brien på scenen og rappet.

Ifølge en av publikumet lagde Jarle og Christian god stemning på scenen både før og etter Conan O'Brien dukket opp.

Tobias Setnes, som var blant publikum, trodde det var tull.

– Han kom på scenen helt ut av det blå. Stemningen var på topp allerede, men da han kom gikk jubelen i taket.

Tror stuntet kan hjelpe bandet

Etter sangen ropte O'Brien «Thank you Norway», før han forsvant sammen med kamerateamet.

Jarle tror stuntet kan føre til at flere får øynene opp for Eda. Planen er å gi ut ny musikk samtidig som programmet til O'Brien har premiere en gang i høst.

– Vi gleder oss til å lage mer musikk, men først må jeg bruke de neste dagene på å prosessere det som skjedde denne helgen.