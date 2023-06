Får hjelp fra Sivilforsvaret til skogbrann i Vaksdal

– Sivilforsvaret skal bistå med ti personer som kommer i 09-tiden, sier vaktkommandør Stian Kvam ved 110-sentralen.

Omtrent ett mål har hittil brent i Vaksdal.

Kopier lenke

Kopier lenke

Et brannhelikopter har stått i Vaksdal i natt.

– Det skal fly over området i 09-tiden, slik at vi får en oversikt. Det er et kjempebratt område med et vanskelig og ulendt terreng, og vi hadde lynnedslag der i går, sier vaktkommandøren.

Tre branner

– Så denne brannen er ny fra i går?

– Ja, vi har hatt mange branner i området Vaksdal og Evanger, men denne brannen er på en annen plass enn tidligere, sier Kvam.

Mandag morgen er det fremdeles tre branner i Vestland fylke som har status som pågående.

Dette bildet er tatt under skogbrannen i Samnanger onsdag.

Skogbrannen i Samnanger, som startet onsdag 14. juni ved Rolvsvåg, er fremdeles ikke avsluttet etter at den blusset opp igjen.

Det er også en brann i utmarken i området Valebergstølen i Sogndal.

– Der har de dynket området godt, og jeg venter på tilbakemelding på om de er ferdige. De skal gjøre kontrollmålinger, sier vaktkommandøren.

I Vestland fylke sør for Stad er det nå stor skogbrannfare på oransje nivå.

Faren vil fortsette inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørte.

Tørken gjør at det er innført et ekstraordinært forbud mot åpen ild i Bergen, Osterøy, Vaksdal, Samnanger, Askøy og Øygarden.

Det er ikke lov å tenne ild eller grille i offentlig tilgjengelige parker og friluftsområder, tilrettelagte badeplasser eller på kommunens tilrettelagte bål- og grillplasser.

Både det generelle og det ekstraordinære forbudet innebærer alle typer griller, stormkjøkken, bål, engangsgriller og bålpanner.