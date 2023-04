Mann har falt i bresprekk i Sogn

Redningsmannskaper har rykket ut etter at en mann har falt ned i en bresprekk i Jotunheimen.

Klokken 11 fredag fikk HRS melding om at en person hadde falt ned i en bresprekk i Sogn.

– Mannen skal ha falt omtrent ti meter, og er trolig påført et brudd i foten. Hvordan det har skjedd, vet vi ikke. De andre i turfølget skal ha kontakt med mannen, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

– Posisjonen er kjent

Redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen Sør-Norge forteller at det var en i et turfølge som meldte fra.

– Vedkommende fortalte at en annen person hadde falt ned i en bresprekk, sier Namork.

Luftambulanse, redningshelikopter og lokalt Røde Kors er på vei, skriver politiet. Videre skriver politiet at de første redningsmannskapene vil være på stedet omtrent 11.45.

BT får opplyst rundt klokken 11.50 at en klatrer er i ferd med å gjøre seg klar og at aksjonen anses som relativt ukomplisert.

– Posisjonen er kjent, og værforholdene er gode, sier Kolltveit.

Det skal være fire stykker i turfølget, og den skadede er opplyst å være utenlandsk statsborger.

– Vi er snart på stedet. Luftambulansen og Røde Kors på snøscooter vil komme først frem, sier operasjonslederen.

Luftambulanse fremme

Han forteller at mannen som meldte fra, måtte gå et lite stykke bort fra turfølget for å få telefondekning.

– Turfølget skal være godt utstyrt. Men jeg har forstått at det ikke er lett å få han opp igjen, og at de derfor trengte hjelp, sier operasjonsleder Kolltveit.

Rett før klokken 12 opplyser politiet at luftambulanse er ankommet området og har observert turfølget.

– Vedkommende er fremdeles nede i sprekken. Har fått på seg ekstra klær.

Redningshelikopter skal være på plass rundt 12.15 med representanter fra alpin redningsgruppe.