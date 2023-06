Gressbrann på Bømlo: – De fleste åpne flammer er slått ned

Et område på nær 600 mål er svidd av. Brannvesenet vil være i beredskap utover natten

110-sentralen omtaler brannen som «veldig uoversiktlig».

Brannvesenet ble varslet om gress- og lyngbrannen like før klokken 16. Politiet meldte da om kraftig røykutvikling og fare for spredning.

– Takket være god innsats har vi nå slått ned det meste av åpne flammer, sier innsatsleder Christian Alfredsen til BT i 20-tiden.

Men han legger til at det vil ulme, og at det er fare for at det kan blusse opp igjen.

– Så her blir det brannberedskap utover kvelden og natten, legger han til.

Ukjent årsak

Ingen bebyggelse som er skadet av brannen. Brannårsaken er ukjent.

– Det er foretatt et vitneavhør av den som meldte om brannen, men utover det vet vi ikke hva som startet brannen. Det er veldig tørt i terrenget, så vi oppfordrer folk til å være ekstremt forsiktige med bruk av åpen ild, sier Alfredsen.

I 18-tiden brant det fortsatt i terrenget ved Agavegen på Bømlo. Brannen spredde seg i nordlig og nordøstlig retning. Det er noe vind i området.

– Det brenner på et område som er 900 meter den ene veien og 800 meter den andre veien. Det er veldig uoversiktlig, saTor Kåre Steinskog, vakthavende ved 110-sentralen Sørvest.

Området som har brent er 500–600 mål, ifølge Steinskog.

Slukkingsarbeidet pågikk også fra luften.

– Går rette veien

Mannskaper fra stasjonene på Bremnes og Mosterhamn deltar i slukkingen, sammen med en tankbil fra Stord. Drone og skogbrannhelikopter fra Sauda er også satt inn i slukkingsarbeidet.

– Helikopteret begynner å få kontroll, så det går rette veien, sier Steinskog klokken 18.15.

Ekstra mannskaper ble sendt fra Fitjar for å kunne avlaste brannmennene som har jobbet lenge.

– Relativt god kontroll

Klokken 19.30 meldte Sør-Vest politidistrikt at det er «relativt god kontroll» på brannen.

«Det er satt opp begrensningslinjer langs veien i vestlig og østlig retning. Helikopter, brannbiler og traktorer driver med slukkearbeid på stedet» melder politiet på Twitter.

– Det brenner fortsatt og vi har ikke redusert på mannskapet. Men vi kommer godt til med skogbrannhelikopteret, som dynker området slik at brannen ikke sprer seg videre, sier vaktleder Kjetil Nesse klokken 19.45.

Vanskelig terreng

Mannskapene holder på med slukking på begge sider av veien sør for Håpollen.

– Det er vanskelig terreng å ta seg frem i. Det brenner på begge sider av veien og det er uoversiktlig, sa Steinskog klokken 17.

Det er et bygg i nærheten som brannvesenet har sikret.

Klokken 17.47 opplyste politiet at det foreløpig ikke er aktuelt å evakuere boliger.