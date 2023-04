Tolletaten: Kokainbeslag på Husnes er det største på Vestlandet

13. april beslagla Tolletaten, Kystvakten og politiet over 100 kilo kokain fra et lastefartøy fra Sør-Amerika. Det er Vestlandets største beslag noensinne.

Ifølge Tolletaten hadde stoffet vært festet under vannlinjen på skipet, før det ble funnet i bagasjerommet på et kjøretøy.

Under en aksjon natt til torsdag den 13. april avdekket Tolletaten, i samarbeid med Kystvakten og politiet i overkant av 100 kilo kokain i tilknytning til et lastefartøy fra Sør-Amerika.

Ifølge Tolletaten hadde stoffet vært festet under vannlinjen på skipet, men ble funnet i bagasjerommet til et kjøretøy i havnen på Husnes.

– I et tett og godt samarbeid med politiet og Kystvakten ble det aksjonert mot et kjøretøy i tilknytning til et fartøy ved havnen på Husnes. Her ble det gjort funn av i overkant av 100 kilo kokain i bagasjerommet på kjøretøyet, sier områdeleder Bård Ynnesdal i Tolletaten.

Beslaget er det største kokainbeslaget gjort på Vestlandet og følger i rekken blant de største kokainbeslagene nasjonalt.

Fikk mistanke

Beslaget ble gjort etter at tollerne under en ordinær kontroll så «kjente moduser og indikasjoner på nær forstående smugleraktivitet».

Mistanken ble rapportert videre og fulgt opp av sentrale og lokale tollmyndigheter. Nærmere undersøkelser viste ifølge Tollvesenet stedet og objekter av «høy interesse» i Vestland fylke, og politiet og Kystvakten ble koblet inn.

«Det ble bekreftet at objektet kunne være et fartøy på vei til Husnes i Kvinnherad kommune», heter det i en pressemelding.

Brukte ROV

Undersøkelser ved hjelp av Tolletatens fjernstyrte undervannsrobot og Kystvaktens dykkermannskaper avdekket at stoffet hadde vært festet under vannlinjen på lastefartøyet.

– Her ser vi hvordan store fartøy benyttes til å frakte narkotika under vannlinjen, ofte uten at mannskapet er kjent med dette, sier Ynnesdal.

I pressemeldingen skriver Tolletaten at de gjennom flere år har vært oppmerksomme på kontroll av skip fra Sør-Amerika, siden det foregår produksjon av narkotika i land på dette kontinentet.

– Beslaget er et resultat av godt tollarbeid, og tett og godt samarbeid mellom Tolletaten, politiet og Kystvakten. Gjennom god dialog og ved å koble våre ressurser og kapasiteter sammen får vi full uttelling i aksjonen, sier Ynnesdal i pressemeldingen.

Væpnet aksjon

Natt til torsdag i forrige uke ble flere personer pågrepet i en væpnet politiaksjon på Husnes. Fem menn og en kvinne ble siktet for organisert narkotikakriminalitet og varetektsfengslet fredag.

BT får opplyst at politiet mener de hentet store mengder narkotika fra bulkskipet «Nordloire» mindre enn ett døgn etter at det hadde lagt til kai.

Flere av dem er tilknyttet et dykkerfirma i hjemlandet, ifølge selskapsregistre og nettsider.

Tre av de siktede nekter straffskyld.

Vest politidistrikt og Tolletaten holder en pressekonferanse om narkotikasaken senere i dag, tirsdag.