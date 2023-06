Her satt jenten (17) da bilen kom. Nå har føreren fått straffen.

Mannen sovnet bak rattet, ifølge forelegget som er gitt.

Busstoppet ligger like ved YX-stasjonen i Nattlandsveien.

Om ettermiddagen 8. mai i år satt en jente på 17 år i et busskur i Nattlandsveien i Bergen. Da kom en bil med en mannlig fører i 20-årene bak rattet.

I et forelegg fra midten av mai konkluderer politiet med at bilen krasjet inn i busskuret og påførte jenten lettere skader: «blåmerker på ben og sete samt at hun fikk en kul i hodet».

«Var trøtt»

Etter påkjørselen ble tenåringsjenten kjørt til legevakten med angivelige smerter i en fot, opplyste politiet på ulykkesdagen.

Slik så det ut på stedet like etter hendelsen.

Politiet sa senere til BT at mannen har forklart at han sovnet.

Det er også tatt med i forelegget, der det heter at bilføreren var trøtt og sovnet bak rattet.

Mannen i 20-årene ble fratatt førerkortet samme dag. Straffen i forelegget er satt til en bot på 12.000 kroner og tap av førerretten i seks måneder.

Busskuret sett nedenfra samme dag som påkjørselen.

Jenten ble fraktet til legevakten, oppga politiet.

– Kom ikke noe krav

Mannen vedtok forelegget samme dag som det ble gitt, ifølge politiadvokat Arne Fjellstad ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Vest politidistrikt.

Fjellstad sier det i forelegget også er tatt hensyn til skaden som jenten fikk. Han forklarer at eventuelle erstatningskrav som fornærmede måtte ha, må sendes til bilens forsikringsselskap.

– Fornærmede har i denne saken ikke fremmet noe krav som politiet kunne ta med før saken ble avgjort, sier Fjellstad.

BT har ikke fått kontakt med jentens familie.