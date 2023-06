Måtte avbryte Kamelen-konsert: – Dere må roe dere ned

Konserten er nå blitt stoppet totalt fire ganger etter at den ble startet klokken 12.

Martin Holmes i Bergen Live stopper konserten.

Kamelen-konserten på Bergenhus festning ble i dag midlertidig avbrutt på grunn av stor trengsel ved scenen.

BTs reporter på stedet melder at ungdommer måtte løftes over gjerdet ved scenen.

Trengselen var stor helt fra start, og i låt nummer to måtte artisten stoppe konserten, og henvende seg til publikum.

– Dere må roe dere ned, skal Kamelen ha sagt fra scenen.

Politistasjonssjef Ole Bjørn Sveen sier at flere patruljer er på vei.

– En patrulje på stedet melder om beruset ungdom i inngangspartiet.

Ungdommer løftes over gjerdet.

Sikkerhetsansvarlig for Bergen Live, Martin Holmes, skal også ha bedt publikum om å ta det rolig.

Konserten er nå blitt stoppet totalt fire ganger etter at den ble startet klokken 12, sier BTs reporter på stedet.

Sikkerhetsansvarlig Holmes står konstant og dirigerer publikum fra scenekanten.

Stor trengsel fra start

Han forteller videre at publikum allerede før konserten ble startet ble bedt om å ta ett steg tilbake.

Da konserten ble stoppet første gang ble flere ungdommer dratt over gjerdet og vekk fra publikum av vakter på stedet.

Noen skal ha komt gråtende ut, og reporter på stedet forteller at en gutt kom ut helt blek i ansiktet med blå lepper.

Kamelen skal ha bedt ungdommene roe seg ned.

Politiet er tilstede

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Beate Træen, sier at hun ikke er informert om situasjonen.

– Vi har en patrulje på konserten, og avventer tilbakemelding fra dem, sier hun klokken 12.25.

Klokken 12.31 melder reporter på stedet at to vakter går ut i publikum for å få kontroll på mengden.