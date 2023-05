BT vant internasjonal mediepris

BT vant hovedprisen for dekningen av Statsraad Lehmkuhls jordomseiling under en global mediekåring i New York i helgen.

BT mottok prisen «Best in show», fra venstre Cathrine Grindheim, Jan Stian Vold, Frode Haugland Pedersen og Julie Kahrs Henriksen.

BT vant den gjeveste prisen «Best in show» i konkurranse med 800 innsendte bidrag fra over 40 land under bransjeorganisasjonen INMAs årlige prisutdeling.

BT får prisen for sin dekning av Statsraad Lehmkuhls 19 måneder lange One Ocean Expedition.

Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen sier det er enormt stort at Bergens Tidende vinner i konkurranse med store, internasjonale medier.

Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen forteller at prosjektet har fått over en million sidevisninger.

– Jeg hadde ikke engang kommet på ideen at vi kunne vinne hovedprisen. Vi er store i Bergen, men veldig små sammenliknet med de fleste vi konkurrerer mot, sier Gudbrandsen.

Juryen mener prosjektet «Journey around the world» er et innovativt historiefortellingsformat i verdensklasse. Den legger vekt på at leserne inviteres ombord på Statsraaden for å oppleve alt som skjer. Den samlede bruken av digitale virkemidler trekkes frem.

– BT er best i verden

– Dette er en pris der innovasjon er spesielt viktig. Denne juryen mener at det BT gjør er best i verden, og det er jo veldig stas, sier Gudbrandsen.

– Vi skal fortsette slik i BT, gjøre gøye ting, gå etter de gøye ideene for å satse på innovative ting, legger hun til.

– Hvordan er det mulig at BT går helt til topps i en slik kåring?

– Det jobber så ekstremt dyktige folk i BT som liker å leke seg og jobbe for at ting blir så bra som overhodet mulig. Her har man gjort noe helt nytt, veldig elegant, sier Gudbrandsen.

Jan Stian Vold har vært prosjektleder, og utviklet dette sammen med produktavdelingen i BT.

Prosjektleder Jan Stian Vold i BT.

Anerkjennelse og inspirasjon

– Denne prisen er en enorm anerkjennelse og inspirasjon. Gjennom dette prosjektet har vi fått tilgang til dokumentasjon av livet ombord på skuten med blant annet kapteinens skipslogg og mastekameraet, som har vært pilaren i satsingen, sier Vold.

Kameraet har gitt leserne mulighet til å følge skutens rute i sanntid, og oppleve både øde hav og innseilinger til eksotiske havner.

Direktør Håkon Vatle i stiftelsen Statsraad Lehmkuhl sier at BTs prosjekt har bidratt til å øke oppmerksomheten rundt ekspedisjonen.

– Først og fremst vil jeg gratulere BT med prisen. Hele formålet med ekspedisjonen er å skape oppmerksomhet rundt havets viktige rolle for en bærekraftig fremtid. Prosjektet har bidratt til det, og prisen skaper også oppmerksomhet, sier Vatle.

Administrerende direktør Håkon Vatle i stiftelsen «Statsraad Lehmkuhl».

Under hele seilasen har et kamera øverst i masten dokumentert ferden minutt for minutt. For leserne har det vært mulig å lese mannskapets logger dag for dag, og delta i ferden verden rundt.

– Det har ikke vært noe stress for mannskapet. Folk var på forhånd redd for at «Statsraaden» skulle være så lenge vekke, men den har aldri vært så synlig for publikum som under denne ekspedisjonen, sier Vatle.

Han trekker frem BTs prosjektleder Jan Stian Vold som en viktig suksessfaktor.

– Jeg må få skryte av Jan Stian og det engasjementet han har vist. Det har vært helt «framifrå», sier Vatle.

Akvariet i Bergen er samarbeidspartner for One Ocean Expedition og eier kameraet i masten. BT overtok driften for kameraet under ekspedisjonen.

– Selve prosjektet er det beste jeg kjenner til i Bergen siden jeg kom inn i næringslivet for 15 år siden. Det er et godt samarbeid, viktig for havet, og at BT har tatt en så sterk rolle for å være med og fortelle historien om hva som skjer ombord, er kjempeviktig, sier Sverdrup.

Bergens Tidende fikk også en tredjeplass i en kategori for å øke leserengasjementet.