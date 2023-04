Bekymrede vitner så tykk røyk komme fra flyet. Piloten Håvard (48) skulle bare tegne et hjerte over Bergen.

Det var ment som en gest til bergensere, sier piloten.

Bergensere kunne se dette hjertet i luften søndag kveld. Det var Håvard Dale som sto bak.

Søndag kveld var det mange lokale beboere som så et fly som tok av fra Flesland.

– Flyet begynte å sirkle etter stigning. Så kom det tjukk svart røyk ut, før røyken plutselig forsvant, sa et bekymret vitne til BT.

Ingen grunn til bekymring, sier piloten Håvard Dale (48). Det var han som var på tur til Stavanger om bord i sitt Boeing Stearman-fly.

Håvard Dale er en livslang flyentusiast. Han sier at det er bra at folk sier fra dersom de er bekymret.

– Et hjerte til Bergen

Han sier at verken han eller flyet led noe nød, men at det hele var ment som en koselig gest.

– Det var så fint med solnedgang at jeg tenkte at Bergens befolkning måtte få seg et lite hjerte, sier han.

Flere har lurt på om hjertet var en del av et frieri, sier Dale. Han avkrefter dette og presiserer at han har vært gift i nesten 25 år.

Håvard Dale kjøpte flyet i 2018 sammen med en venn. Til høsten skal han delta i et flyshow på Flesland.

Dale justerte GPSen sin, klatret til 5000 fots høyde og tok seg en runde. Så fikk han en del meldinger av bekjente som lurte på om det var han som hadde utløst nyhetsmeldingene søndag kveld.

– Da måtte jeg legge ut på Instagram og avklare at det var meg.

Boeing Stearman ble utviklet kort tid før andre verdenskrig, og ble brukt av amerikanerne under krigen.

Kjøpte fly sammen med venn

Stearman-modellen ble laget i 1934 og brukt flittig den gang av den amerikanske luftforsvaret. Etter krigen ble de solgt til sivil bruk. Dale kjøpte flyet i 2018 sammen med en kompis.

Til høsten skal han delta i et flyshow på Flesland. Da regner han med at flere er forhåndsvarslet om mulige stunts i luften over Bergen.

– Da kan det hende at bergenserne får seg et lite hjerte igjen, sier Dale.