Her raser fjellet ut: – Dette er den aller største steinblokken

I flere år har forskerne ved Høgskulen på Vestlandet overvåket fjellpartiet. Mandag morgen raste det.

Kopier lenke

Kopier lenke

Thomas Scheiber, leder for forskningsgruppen for skred ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), forteller at også deler av utstyret deres forsvant da en stor steinblokk raste ned mot E16 mandag morgen.

Forskerne har overvåket partiet i flere år, og derfor ble det hele fanget på video.

– Dette var som forventet, og det er den aller største steinblokken. Vi forventer at det som skal rase etterpå kun er mindre steiner, sier han.

Har beveget seg mye

Natt til lørdag fikk politiet inn meldinger om at det hadde gått et ras på E16 ved Fretheim i Flåm.

Noen timer senere ble det klart at elleve personer var evakuert og at ingen personer, hus eller kjøretøy var tatt av raset.

Siden har E16 vært stengt. Siste beskjed er at det vil bli tatt en ny vurdering klokken 15 mandag

Scheiber forteller at dette er toppartiet av det ustabile området og at det ikke har truffet veien.

– Vi har overvåket dette området i flere år. På det meste har det vært bevegelser på 12 centimeter i timen i dette partiet, sier han.

Han forteller videre at forskerne ikke forventer at flere store partier skal rase ned.

– Nei, nå er det nok over. Etter dette vil det kun komme mindre steinsprang, sier han.

At deler av utstyret vårt forsvant gjør ingenting, sier forskeren.

– Nå sitter vi med masse spennende data, sier Scheiber.