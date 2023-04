Treningssenter, taxisentral og bustadar evakuert etter naustbrann

15 personar vart evakuert etter brannen.

Nausta sto i full fyr.

Tysdag kveld melder Vest politidistrikt om brann i fleire naust langs sjølina på Nordfjordeid.

Det skal ikkje ha vore folk i nausta då brannen starta.

Det var kraftig røykutvikling og opne flammar på staden då naudetatane kom fram.

15 personar evakuert, og det blei oppretta ei tryggingssone på 100 meter. Klokka 23.08 melde brannvesenet at den er oppheva. Like over midnatt opplyste politiet at personane i dei nærmaste bustaden får flytte tilbake.

Fem naust er skadd i brannen. Det same gjeld 3-4 båtar.

Klokka 23.52 melde politiet om at brannmannskapene har kontroll på brannen. Etterslukking pågår.

Det brann godt frå nausta ein time tidlegare.

– Det er mykje røyk i heile Nordfjord sentrum. Folk blir oppmoda til å halda vindauge lukka og skru av eventuell ventilasjon, skreiv brannvesenet på Twitter.

Naustrekke i fare for å brenne ned

– Dette er i småbåthamna ved Eid. Og det er kraftig røykutvikling midt av rekkja av naust, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen.

Klokka 21.48 skreiv politiet på Twitter at det brann kraftig på staden, og at heile naustrekkja sto i fare for å brenna ned. Det var ikkje fare for spreiing til andre hus, opplyste politiet.

– Det er hengelås på utsida av nausta og vi kjem ikkje inn. Vi driv utvendig sløkking med tre brannbilar i aksjon, sa vaktkommandør i brannvesenet Shahrooz Lahooti til Sunnmørsposten.

15 personar er evakuert etter brannen.

Evakuerer området

Det er ikkje meldt om personskade som følgje av brannen.

Politiet har evakuert eit treningssenter, taxisentralen og dei næraste bustadene på grunn av mykje røyk.

Det er uavklart om det er båtar, og eventuelt propan, som blir oppbevart i nausta.

Klokka 21.50 sa vaktkommandør Shahrooz Lahooti ved 110-sentralen at brannvesenet er på staden.

– Det brenn i tre naust, fortalde han til BT då.

Folk blir oppmoda til å halda vindauge lukka og skru av eventuell ventilasjon.

– Ikkje mogeleg å redde

Ikkje lenge etter opplyste politiet at brannen no hadde råka mellom 10 og 15 naust.

– Brannen har spreidd seg til heile rekkja på 10–15 naust, og det er fare for at alle båtplassane kan ryka. Det blir vel ein kontrollert nedbrenning, det ser ikkje ut til at det er mogeleg å redde disse nausta, seier operasjonsleiaren.

Klokka 22.55 seier Shahrooz Lahooti ved 110-sentralen at det ikkje lenger er opne flammar over takmønet på nausta.

– Det brenn litt innvendig. Tre naustseksjonar skal vere råka. No held dei på med ettersløkking, fortel han til BT.

Operasjonsleiar Dahl-Michelsen seier at politiet trur dei veit kva naust brannen starta i, men at dei ikkje kjenner til årsaka til brannen.

