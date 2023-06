Bil dundret inn i hus og havnet på høykant

Føreren hevder bilen kjørte selv.

Her står Teslaen på høykant opp fra garasjeanlegget.

En tesla har dundret inn i et hus i Kvernabekkvegen i Fana. Nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykke.

– En bil skal ha kjørt utfor en murkant, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i politiet.

BT-tipseren som sendte bilde av bilen til BT holdt på å legge barn da han hørte masse bråk. Da han kom ut var brannvesen og politi på stedet.

Kom seg ut selv

Bilen står på høykant. Personen som var i bilen kom seg ut på egen hånd og det er ikke meldt om større personskader.

Politi og ambulanse er på stedet og ser til føreren av bilen. Det er foreløpig uklart for politiet hvordan det skjedde.

– Når jeg ser på bildet på bt.no, lurer jeg også på hva som har skjedd. Jeg skjønner heller ikke hvordan hun har kommet seg ut, sier operasjonslederen i politiet.

– Glad for at ingen ble skadet

Det var en kvinne som kjørte bilen. Patruljen på stedet snakker med føreren.

– Føreren hevder at bilen har kjørt av seg selv i forbindelse med parkering, sier Hausvik.

Bilen har sannsynligvis truffet en murkant og står opp etter en vegg, skriver politiet på Twitter.

– Det er bra at vedkommende har kommet seg uskadet ut av det. Jeg er veldig glad for at ingen var under bilen, at noen gikk til fots eller kom kjørende, sier operasjonlederen.

Vurderte evakuering

Politiet har informert beboerne i de nederste etasjene om at de kunne bli evakuert. Det var fare for at elbilen kunne ta fyr.

– De ble varslet om mulig evakuering, men det har ikke vært nødvendig, sier Hausvik like før klokken 21.

Brannvesenet er på stedet og har slukkeberedskap.

En kranbil er bestilt, da vanlig bilberger ikke greier å få bilen opp, ifølge politiet.

Politiet har opprettet sak.