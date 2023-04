Denne svanen skal ha startet gressbrann: – Aldri hørt om noe slikt før

Søndag morgen oppsto en brann utenom det vanlige.

Slik så svanen ut etter møtet med en høyspentledning.

110-sentralen meldte om en gressbrann på Bremnes i Bømlo kommune. Noen hus i området mistet strømmen som følge av brannen.

Det brant i vegetasjon under en høyspentmast. En bonde med gjødselvogn startet slokking. To brannstasjoner ble koblet inn.

Klokken 09.37 meldte politiet at «foreløpig sannsynlig årsak» er at en svane har kollidert med en høyspentledning, tatt fyr og falt i bakken og startet brann i vegetasjon.

Svanen lå død under ledningen.

Uvanlig

Operasjonsleder i politiet i sørvest, Steinar Knudsen, bekrefter saken.

– Jeg har aldri hørt om noe slikt før. Det må ha vært litt av et syn, sier Knudsen.

Vaktleder Christer Gilberg ved 110-sentralen i sørvest sier flammene ble meldt slått ned klokken 09.32. Så gikk de over til etterslokking.

– Var det mange hus som mistet strømmen?

– Kraftselskapet var allerede på vei da vi fikk melding om brannen. De visste at de hadde noen linjeutfordringer; de overvåker jo dette, svarer Gilberg.

Støtter teorien

Brannsjef på Bømlo, Ove Halleraker, var på stedet da BT snakket med ham like før klokken 10.

Det brant kraftig i området.

Han oppfatter, i likhet med politiet, at en svane har landet på kraftledningen, tatt fyr og «forårsaket denne brannen».

Halleraker anslår at om lag to mål er gått med i brannen, i et område med spredt vegetasjon: en blanding av lyng, brake og et og annet tre.

– Dette var ikke på et gårdsbruk, men det var bebyggelse på sidene. Det var svak sønnavind og gikk mot bebyggelsen, men det gikk fint. Vi tok det før det ble fare for hus, sier Halleraker.

Vært borti en gang før

– Har du vært borti tidligere at en fugl forårsaker noe slikt?

– For mange år siden var det en liknende sak på Bømlo med en fugl som tok fyr og datt ned i knusktørr vegetasjon, som det var også her i dag.

Halleraker sier mange hus ble uten strøm, men at strømmen litt før klokken 10 er på vei til å bli satt på igjen. Han vet ikke hvor mange hus som ble strømløse.

– Ledningen falt ikke ned, men strømmen kortsluttet.